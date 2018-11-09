09.11.2018, 19:59

Ратас — о срочниках, курящих коноплю: контроля и проверок недостаточно

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratase populaarsus langes kuuga kahe pügala võrra, ent sama juhtus ka peakonkurent Kaja Kallase reitinguga.
Foto: Taavi Sepp

Как сегодня писала газета Eesti Päevaleht, резервисты подтвердили, что проходя срочную службу, часто употребляют коноплю. Данную новость прокомментировал премьер Юри Ратас.

"Это очень серьезно и очень прискорбно, и показывает, что контроля и проверок недостаточно", — прокомментировал Ратас.

Ратас сказал, что Силы обороны незамедлительно должны преступить к разрешению данной ситуации и делать все, чтобы в будущем такое не повторилось.

Три срочника Скаутского батальона однажды во вторник вечером попались на курении конопли. Хотя сначала они говорили, что купили полграмма конопли, будучи в увольнительной, позднее выяснилось, что на самом деле они получили ее в воинской части от сослуживца. Курильщики получили от полиции 32 евро штрафа и от Сил обороны — шесть дней дисциплинарного ареста.

Ратас отметил, что армия и конопля — несовместимы.

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