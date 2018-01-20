Ратас о скандале вокруг Рейнсалу: кто из вас без греха, пусть первый бросит камень

Премьер-министр Юри Ратас в своей статье для Eesti Päevaleht выступил в защиту министра юстиции Урмаса Рейнсалу, которому Партия реформ, Свободная партия и другие хотят объявить вотум недоверия.

По словам Ратаса, реакция на высказывание Рейнсалу на тему насилия против женщин показывает, что Эстония — европейское общество с сильными основными ценностями.

Ратас считает, что Рейнсалу ранее своими словами и действиями доказал, что настроен против насилия в отношении женщин. Поэтому премьер-министр рад, что Рейнсалу извинился за свое высказывание, и общество могло бы простить признавшего ошибку министра.

"Все мы знаем выражение из библии — кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. К сожалению, в политике привыкли исходить из другого принципа. Первыми бросать камни начали многие политики, которые сами часто отличались шовинистскими, разжигающими межнациональную рознь и унижающими политических оппонентов выражениями", — пишет Ратас.

Поэтому премьер-министр считает угрозы объявить Рейнсалу вотум недоверия не искренними побуждениями, а очередной политической игрой, в которой способы достижения своей цели выбирать не приходится.

Урмас Рейнсалу в своей статье-мнении в Eesti Päevaleht встал на защиту применившего в 2016 году насилие в отношении актрисы тогда еще директора театра NO99 Тийта Оясоо. Рейнсалу назвал ”кудахтаньем” массовое обращение против того, чтобы Оясоо был привлечен к созданию художественной программы приема в честь юбилея ЭР.

”Я не знаком с Оясоо. Наверное, как человек он не подарок. Когда меня в свое время спросили мнения о его случае, когда он пошел на согласительное производство, то я осудил применение насилия в отношении женщин, но в свете сегодняшнего письма я даже сожалею о том заявлении. Потому что публичное недовольство приняло масштабы коллективного транса при сожжении ведьм. Создалось впечатление, что пойман величайший преступник всех времен и народов. Чикатило”, — написал Рейнсалу.