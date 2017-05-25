Ратас о Сарапуу: у появившихся в СМИ подозрений были серьезные основания

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал, что скандал, разразившийся вокруг Арво Сарапуу в связи с организацией вывоза мусора в Таллинне, показывает, что у появившихся в СМИ подозрений были серьезные основания, сообщает rus.err.ee.

"Арво Сарапуу не может оставаться на своем посту. Город Таллинн должен делать все, чтобы организовать вывоз мусора для жителей столицы. А не так, что люди должны ждать неделями или месяцами, будь то в Нымме или центре города. И конечно город должен заниматься всесторонним сотрудничеством со следственными органами, чтобы этот скандал скорее разъяснился", — сказал Ратас порталу ERR Uudised.

Ратас отметил, что когда тема поднялась в СМИ, он встретился с Сарапуу и спросил, есть ли у него личная заинтересованность в связи с мусорным бизнесом. Сарапуу ответил отрицательно.

"Сегодняшний скандал показывает, что у тех подозрений, которые появились в СМИ, были серьезные и конкретные основания", — признал Ратас.