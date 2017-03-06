Ратас — о решениях правительства, лжи Репс и Репинского, кандидатах в мэры Таллинна и параде 9 мая в Москве

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что нынешнее правительство правительство взяло за правило не откладывать решения в долгий ящик, и подчеркнул, что оно умеет очень хорошо работать в команде и что все его достижения — это заслуга центристов, соцдемов и IRL вместе взятых.

[…]

Насколько сильно вы переживаете по поводу того, что в правительстве трудятся три партии, а положительно это отражается только на рейтингах центристов? Не может ли это в определенный момент разозлить других?

(Пауза). О рейтингах. Политики относятся к ним очень по-разному. Я читаю их, но по ним жить нельзя. Можно жить по принципам управления сообществом. Мои принципы заключаются в том, что правительство — это команда. Это не работа той или иной партии в отдельности.

Это ваше видение вещей. Вы можете быть уверенным, что партнеры не думают иначе?

Я могу основываться на том, что вижу ежедневно. А вижу я желание находиться за общим столом, стоять за решение важных для Эстонии вопросов. Я вижу отсутствие желания откладывать сложные решения до лучших времен. В основе каждой команды лежит доверие или недоверие. В нынешнем правительстве доверие есть.

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Мартин Репинский обманул и был вынужден подать в отставку. Майлис Репс обманула, но продолжает. Чем же эти люди так отличаются, что в их отношении выносятся разные решения?

Но Репинcкий сам принял это решение, принес заявление об уходе…

Ну совсем самостоятельно такие решения все-таки не принимаются.

Принимаются. Я не представляю себе, чтобы Юри Ратас их диктовал. Это было его решение. В случае с Репс….Да, обманывать некрасиво. Некрасиво врать, даже если это получается случайно. Министр должен быть аккуратным, раздавая интервью. Наше правительство не дает интервью, например, Спутнику. Я думаю, она за это уже поплатилась, вынесла урок. В случае с Репс мне — и, надеюсь, большинству жителей Эстонии — не приходится сомневаться в ее сильных знаниях в области образования.

[…]

Вы планируете вынести госучреждения за пределы Таллинна. Что станет с Академией внутренней обороны? Вы уже приняли окончательное решение?

Эстония должна быть сильной во всех регионах. Часто говорится о том, что в Пыльва, Выру, Вильянди, Крядла не достаточно хороших специалистов. Достаточно!

Вы лично были на месте, чтобы утверждать это?

Да, я довольно много бывал в этих городах. Я уверен, что там много подходящих людей и, может, кто-то присоединится. Это не означает, что за пределы Талинна будут вынесены все учреждения. Если говорить именно об академии, то окончательное решение еще не принято. В любом случае укрепление ее практической базы в Нарве необходимо. Для жителей города важно, чтобы там появились и другие объекты инфраструктуры, например, бассейн. Перенос академии зависит, в основном, от решения вопросов качества обучения, безопасности и финансов.

[…]

Вы уже решили, кто из двух кандидатов будет выдвигаться в мэры от Центристской партии?

Кого вы имеете ввиду?

Михаила Кылварта и Таави Ааса.

Вы правы, они оба сильные кандидаты.

Да. Так кто из них?

Мы в городском совете решили, что руководство не будет постоянно заниматься таллиннскими выборами. Первые номера в самых больших районах — Ласнамяэ и Мустамяэ — определены. Кандидатуру мэра необходимо еще раз продумать и посоветоваться с жителям города. Но это решение будет принято уже в ближайшее время. Это было бы честным как по отношению к кандидатам, так и по отношению к горожанам.

[…]

Кто из правительства поедет 9 мая на парад в Москву, если поступит соответствующее приглашение?

Такого приглашения не поступало.

А если все-таки поступит?

(Пауза). Для меня 9 мая связан, прежде всего, с днем рождения моего отца, затем — с Днем Европы.

То есть из нового правительства в случае получения приглашения никто не поедет?

Сейчас я не могу назвать человека, который мог бы туда поехать.

Полностью интервью читайте в Eesti Päevaleht.