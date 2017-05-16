Ратас — о председательстве Эстонии в ЕС: мы можем изменить жизнь европейцев к лучшему

Сегодня премьер-министр Юри Ратас выступил в Рийгикогу с речью на тему председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Читайте речь прембер-министра в полном объеме.

Уважаемый председатель Рийгикогу!

Уважаемые депутаты парламента и послы!

Дорогие европейцы!

Большая заслуга Европейского союза перед странами и народами нашего континента — то, что в Европе больше не было войны. Несколько лет назад Европейский союз был удостоен Нобелевской премии мира. Эстония входит в общую европейскую семью уже 13 лет, и мы это ценим. Почти четыре пятых жителей Эстонии поддерживает членство в Европейском союзе.

До начала председательства осталось 46 дней. Для многих в Таллинне и Брюсселе это очень напряженные 1104 часа, однако мы готовы к председательству. Наши цели поставлены, более 1700 рабочих встреч рабочих групп запланировано, 265 мероприятий подготовлены, 318 талантливых человек приняты на работу и более 500 рабочих документов лежат на столе. Основательная подготовка означает, что происходящие события, очевидно, не застанут нас врасплох. Благодарю всех, кто занимался подготовкой, в том числе и находящихся в этом зале, чью всестороннюю поддержку мы будем ощущать и в дальнейшем.

Основные темы и мероприятия нашего председательства намечены. Но я хотел бы начать с другого. Наши приоритеты тщательно взвешены и обсуждены, каждое начинание и мероприятие проанализировано — в этом списке нет ничего несущественного. Однако важнейший приоритет — сильная и единая Европа. Как сказал недавно Дональд Туск: ”Европа как политическое объединение или едина, или вообще не существует”.

Девиз нашего председательства — ”Единство через равновесие”. К знакам и лозунгам жителям Эстонии нравится относиться с легкой иронией. Однако эти три слова резюмируют главную задачу нашего председательства: поможем сохранить Европу единой и позаботимся, чтобы никто не чувствовал себя брошенным или отверженным.

Единство и сплоченные действия — это не лозунг; его недостаточно провозгласить. Единство требует работы, компромиссов, доброй воли, порой даже нужно переступить свою гордость или провести трудную разъяснительную работу. Именно в поиске общего и точки равновесия заключается роль председателя — справедливо уравновешивать новое и традиционное, рискованное и безопасное, экономическое, социальное и окружающую среду, большое и маленькое, север и юг, восток и запад.

Чтобы быть уравновешивающей силой мы должны, прежде всего, стать хорошими слушателями. Важно договориться, что является индикатором единства и способности к действиям Европейского союза с входящими в него 27 странами. Мы с радостью возьмем на себя роль посредника, в решительном Европейском союзе заинтересованы все. Мы не хотим вернуться к разделенной и расколотой Европе, с обращенными друг против друга странами.

Уважаемые депутаты!

К огорчению циников, популистов и предсказателей Судного дня Европа по-прежнему в добром здравии. Последующий после референдума в Великобритании шок и внутреннее созерцание привели сначала к Братиславскому саммиту, а затем и к Римской декларации. Процесс нового поиска показал, насколько прочен европейский фундамент и желание сотрудничать. Мы не только должны быть едины, но мы и хотим быть едины. Вопреки всем испытаниям хотелось бы сказать словами из Декларации независимости Эстонии: ”Европа, ты стоишь на пороге многообещающего будущего”.

Я горжусь тем, как родилась Римская декларация, и тем, что в ней написано. Это заявление от союза, который не боится быть открытым миру и стремится сохранить и развивать достигнутое. В тот знаменательный день папа римский Франциск сказал, что Европейский союз больше, чем сумма его составляющих, и единство означает не отсутствие различий, а их созвучие. ”Пришло время быть благоразумными, время осмыслить, что для нас важно по существу и продолжать на этом строить”, — сказал папа Франциск. Именно так мы и сделали.

Можем быть спокойны, что в этом направляющем Европу в будущее документе обозначены самые значимые моменты: безопасность, защищенность и важность соседства, необходимость до конца построить европейское экономическое пространство вместе с необходимыми объединениями, а также смелость заниматься обусловленными быстрыми технологическими изменениями возможностями и опасностями.

Проверкой нашего единства и решимости является то, как мы сможем претворить в жизнь сказанное. Председательство Эстонии является частью длиного пути, и наши четыре приоритета навеяны духом Братиславы и Рима. Наши главные принципы: Европа с открытой и инновационной экономикой; безопасная и защищенная Европа; цифровая Европа и свободный обмен данными; вовлекающая и устойчивая Европа.

Европа с открытой и инновационной экономикой

Уважаемые депутаты!

Европейский союз — это не только экономика; вместе с тем, без сильной экономики трудно его себе представить.

Опирающийся на четыре основных свободы фундамент делает возможными нашу сельскохозяйственную политику и структурные фонды, борьбу с безработицей среди молодежи, охрану границ и природы. Все то, чего мы ждем в Европе: мир, безопасность, благополучие.

Европейская экономика должна быть открытой и инновационной — открытой изменениям, новым возможностям и свежим идеям. Объединяющий 500 миллионов потребителей европейский внутренний рынок является одним из крупнейших достижений, мы открыли свои границы для товаров, услуг, капитала и людей из других стран-членов ЕС. Общий рынок не до конца сформирован, поэтому большая часть потенциала европейской экономики еще не использована.

В секторе услуг сегодня создается почти 90% новых рабочих мест. Поэтому особенно важно, чтобы их было легко создавать, а предприятия могли бы расти без ненужных препятствий. Для этого мы занимаемся подготовкой европейской э-карты услуг, вопросом регулирования профессиональной деятельности и реформой корпоративного права ЕС.

В будущем мы хотим, чтобы если эстонские архитекторы будут проектировать новый оперный театр в Милане, то эстонские и итальянские чиновники выполнят необходимую предварительную бюрократическую работу. Чтобы квалификацию занимающегося этим же проектом польского инженера-строителя признавали и местные учреждения. Если ирландская семейная фирма откроет в новом оперном здании кафе, то она могла бы без усилий внести свои данные в итальянский регистр. И если знаменитое печенье оперного театра будет экспортироваться в Японию и Южную Америку, то это можно будет делать уже на основании новых договоров о свободной торговле.

Предприятия создаются и становятся успешными, если они действуют в простой, предсказуемой и благоприятной среде. Как правило, нужны и деньги. Особенно важно это для малых предприятий, которым иногда сложно получить финансирование. Улучшить ситуацию помогает Фонд стратегических инвестиций, который поддерживает как частные инвестиции, так и инвестиции публичного сектора, а также упрощает иностранные инвестиции.

Одним из элементов хорошей предпринимательской среды является справедливая конкуренция. Честным предпринимателям сложно соревноваться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Поэтому как председатель мы будем заниматься улучшением системы учета трансграничного налога с оборота, установлением правил для финансовых консультантов и повышением эффективности сотрудничества налоговых департаментов стран-членов. Поскольку налоговая конкуренция является международной, то отказывающиеся от сотрудничества государства — налоговые оазисы — должны попасть в ”черный” список.

Заканчивая тему экономики, подчеркну еще один аспект, серьезно влияющий на предпринимателей и потребителей, — это энергетика. Европейская энергетическая система нуждается в изменении. Она должна стать разумнее, чище и дешевле.

С июля мы начнем реализацию объемного пакета мер по производству чистой энергии, который касается всех основных аспектов энергетического союза. Договориться по вопросам возобновляемой энергии, функционирования рынка электроэнергии и экономии энергии непросто, но нам нужны быстрые решения. Без единой европейской энергетической политики и энергетического рынка трудно осуществить отделение от энергетической системы России и полное объединение с Европой.

Безопасная и защищенная Европа

Уважаемые коллеги!

Политикам нравится повторять, что все всегда заключается в экономике (it’s the economy, stupid). Это лозунг мирного времени, когда в истории наступает затишье и мир кажется вечным. История является основой и лучшим учителем для Европы. Европейский союз образовался более 60 лет назад как проект мира, и сегодня безопасность и защищенность вновь занимают важное место на повестке дня. Мы открыты миру, но наш дом должен быть безопасным и защищенным.

Наша безопасность зависит не только от того, что происходит у нас, но и от того, что происходит в мире, и от нашей убедительности на международной арене. Для нас важно, чтобы внешняя политика Европейского союза по-прежнему была сильной и единой. Как председатель мы всячески будем поддерживать Федерику Могерини в реализации европейской внешней политики и политики безопасности.

Европа должна больше делать в сфере обороны и повышать обороноспособность. Я рад, что эта мысль доносится из все большего числа европейских столиц. В обороноспособность стоит больше инвестировать, поскольку ”пустой мешок вертикально стоять не будет”. Не менее важным является более тесное сотрудничество в сфере обороны и договоренность о том, как совместно финансировать военные операции ЕС. Для нас крайне существенное значение имеют НАТО и тесные связи с Соединенными Штатами Америки. Важно, чтобы Европа в будущем была более сильным и серьезным партнером. Также Великобритания остается для нас очень близкой.

Однако опасности не всегда бывают только военными. Чтобы Шенгенская зона была безопасной и в Европе можно было свободно передвигаться, внешняя граница Европейского союза должна быть надежной, а люди и товары лучше контролироваться. У преступников не должно быть возможности скрыть свое прошлое, переезжая из одной страны в другую. В распоряжении правоохранительных органов должны быть необходимые инструменты для сотрудничества и обмена данными. Для этого мы создаем несколько основательных единых баз данных, в том числе касающихся пересечения границ, разрешений на проезд и решений об отправке на родину. При этом самое важное — чтобы эти базы данных могли общаться между собой и информация между странами двигалась. Ни один террорист или преступник не должен оставаться на свободе из-за того, что мы не в состоянии сотрудничать между собой.

Я не хочу называть миграцию опасностью, но мы знаем, что она вызвала в Европе политический кризис и требует решения. Происходящее в Сирии –трагедия. Мы обязаны помочь людям, бегущим от войны и грубых нарушений прав человека. У них нет выбора, и у нас также нет другого выбора в отношении прибывших в Европу беженцев, даже если мы сможем многое сделать за пределами Европы. Мы должны помочь им не потому, что мы европейцы, а потому, что мы люди. Справиться с большим потоком беженцев непросто, это требует продуманной политики. Здесь стоит вспомнить девиз нашего председательства: миграционный кризис не решить одной стране, мы должны действовать сообща. Нам необходимо найти равновесие между странами, которые ежедневно сталкиваются с проблемой прибытия беженцев, и теми, кто должен вносить иной вклад.

Миграционный кризис показывает, что Европа не может игнорировать происходящее за ее границами. Долгосрочное решение возможно только в том случае, если ситуация в странах происхождения беженцев улучшится и деятельность торговцев людьми станет невозможной — для этого мы прилагаем большие усилия в рамках партнерства в сфере миграции. Благодаря этому, например, ливийским торговцам людьми значительно труднее попасть в Италию.

Мир и благополучие людей в нашем ближайшем окружении отвечает интересам Европейского союза. Восточное партнерство важно для нас, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Белоруссия и Грузия должны чувствовать всестороннюю поддержку союза. На саммите Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября, нужно предложить ощутимые результаты партнерским странам, их гражданам и предприятиям.

Хотя задачей Эстонии не является руководить внешней политикой, я подчеркну еще один раз, что единство Европейского союза является нашим важнейшим инструментом в области внешней политики. Это касается и отношений с Россией. Европейский союз принят единую и принципиальную позицию по отношении к позиции, которая нарушает международный правопорядок.

Россия не изменила свои действия, не выполнила свои обязанности, и конфликт в Украине продолжается. Поэтому по отношению к России должна продолжиться политика ЕС, которая основывается на принятых министрами иностранных дел пяти принципах, важнейший из которых полное выполнение Минских соглашений.

Цифровая Европа и свободный обмен данными

Уважаемые слушатели!

Пожалуй, никого не удивит то, что одним из наших приоритетов является цифровая Европа и свободный обмен данными. Разговаривая с европейскими коллегами, ИТ-имидж Эстонии кажется настолько прочным, что от нас ожидают создания за шесть месяцев э-Европы. Мы должны оставаться реалистами, однако у нас действительно существует объемная и сверхважная для будущего Европы диги-программа.

Создание единого э-рынка принесет более 400 миллиардов дополнительных средств в европейскую экономику и позволит создать сотни тысяч новых рабочих мест. Европа должна действовать, чтобы не отстать от остального быстро развивающегося мира. Преимущество Эстонии уменьшится, если мы не будем интенсивно нажимать на педаль.

Если пакет общего цифрового рынка является сердцем нашей цифровой программы, то все осуществляемые во время председательства действия будем рассматривать через бинарную призму: нельзя ли что-то сделать более эффективно, предпочтительно с помощью ИТ-решений? Инфотехнологии — это не вещь в себе, а обычная часть современного общества и средство достижения наших целей. Интернет и цифровые инструменты уже изменили и будут изменять в дальнейшем то, как мы работаем, отдыхаем, общаемся с семьей и друзьями или занимается хобби.

Для хорошего функционирования цифрового общества нужны определенные предпосылки. Одна из них — свободный обмен данными. Если в Европейском союзе могут передвигаться без ограничений люди, товары, услуги и капитал, то подобное должно происходить и с информацией. Мы называем это пятой основной свободой. Для создания функционирующего общего цифрового рынка нужно еще многое сделать. В том числе, мы ждем от Комиссии не позднее осени инициативы по свободному обмену данными.

Обсуждаемый кодекс законов о европейской электронной связи создаст основу для свободного обмена данными, а также быстрого, качественного и трансгранично доступного интернет-соединения.

Каждый эстонец хотя бы раз был зол, что не может во время путешествия смотреть трансляции лыжных соревнований на эстонском языке или не может заказать по интернету понравившийся зимний свитер. Так быть не должно: в парижском магазине для испанца действует та же цена, что и для местного жителя. Развитие трансграничной э-торговли и э-услуг — принесет конкретную пользу и для предпринимателя, и для потребителя. Кроме прекращения геоблокировки мы занимаемся обеспечением одинаковых прав и гарантий для потребителя, в какой бы стране он ни совершил свою э-покупку. Модернизации требует также трансграничная система э-налога с оборота, а также налогообложение электронных книг и журналов.

Другое непосредственно касающееся повседневной жизни людей крупное начинание — это реформа авторского права: большинство из нас читают онлайн-новости, смотрят видео в YouTube или смотрят повторы телепередач. 10 лет назад мы этого не делали. Проведение этой реформы сделает программу ЭТВ доступной во всей Европе.

Мы по праву гордимся в Эстонии тем, насколько здесь просто вести дела через интернет. У нас есть опыт, которым можем поделиться, и мы надеемся, что вся Европа готова подумать над тем, как сделать э-управление реальным. Мы хотим оформить эти обсуждения в виде Таллиннской декларации, которая останется в память о нашем председательстве. Практические шаги мы планируем предпринять параллельно в сферах э-здоровья и э-права.

Наш энтузиазм в цифровой сфере всем известен, но не все страны его одинаково разделяют. Это можно понять. Большие изменения всегда влекут за собой страхи и вызовы. У кого-то всегда есть опасность потерпеть поражение. Нам из собственного опыта известно, что риски в части кибербезопасности и приватности существуют, и мы должны относиться ним серьезно. Для успеха в области цифровых вопросов, нужно на поставленные вопросы давать убедительные ответы.

Я верю, что Европа готова переключить передачу. Одним из явных сигналов является то, что в сентябре главы правительств и государств соберутся в Таллинне, чтобы обсудить цифровое будущее Европы. Мы вместе заглянем не только в завтрашний или послезавтрашний день, но и на пять, десять, пятьдесят лет вперед.

Вовлекающая и устойчивая Европа

Уважаемые слушатели!

Развитие экономики и технологии часто пытаются противопоставить гуманности и окружающей среде. Это неправильно и, к счастью, в Европе это несерьезно. Признавать ценность человека и природы — это не роскошь, а принцип, с которым мы во всем считаемся. В этом мы являемся довольно уникальными в мире.

Невозможно распределить приоритеты председательства Эстонии невозможно по важности, но для меня вовлекающая и устойчивая Европа — это такая же пронизывающая все тематика, как и область цифровых решений. Все мы хотим, чтобы Европа жила в мире с собой и другими, была красивой, свободной, богатой и безопасной. Мы хотим, чтобы Европа была такой для всех, и не только сейчас, но и в будущем.

Европейский союз всегда означал равные возможности — на работе или в участии в общественной жизни. В качестве председателя мы сосредоточимся, например, на том, чтобы к командированным в другую страну работникам было такое же отношение, как к местным работникам, чтобы людей с особыми потребностями с помощью технологий сделать ближе к обществу и улучшить их доступ к товарам и услугам, чтобы облегчить совмещение семейной и рабочей жизни.

Мы знаем, что вместе с развитием технологии меняется и способ выполнения работы. Это влечет интересные возможности: от цифровых кочевников до бабушек, продающих вязаные изделия на Ebay и Etsy. От этих изменений люди смогут получить пользу только в том случае, если они к этому готовы, если имеются необходимые навыки, и если законодательство учитывает новую реальность. Особенно важно это для молодежи, для которой поиск места учебы и работы облегчит веб-платформа Europass. В ситуации, когда найти работу непросто, добровольная работа даст ценный опыт и полезное дополнение в CV. Европейский корпус солидарности знакомит людей, которым требуются добровольцы, и молодежь, которая хочет поработать добровольцами — что является как бы версией ЕС эстонского стартапа Jobbatical.

У нас нет ни одного лишнего человека. Все имеют право получать заботу, работать, проводить время с семьей, жить полноценной жизнью и вносить вклад в общество. Во многом наша удовлетворенность жизнью зависит от окружающей среды. Мы должны меньше оказывать меньше влияния на природу. Это нужно не только для нашего душевного и физического здоровья — хотя это должно быть достаточным аргументом. Перегруженные и нарушенные экосистемы представляют прямую угрозу нашему сельскому хозяйству, промышленности, производству энергии — всей экономике.

Найти равновесие между природой и экономикой не только возможно, но и крайне необходимо. Перед нами как председателем стоят две большие темы, где мы будем стараться достичь консенсуса вместе с другими странами-членами: политика Европейского союза в области климата и в области обращения с отходами.

99,9% климатологов мира убеждены, что вызванные человеческой деятельностью климатические изменения — это реальность. Мы серьезно относимся к реализации Парижского соглашения по климату. Для этого мы планируем реформировать систему торговли эмиссионными квотами, уменьшить выбросы CO2 в различных секторах и в дальнейшем начать заниматься вкладом землепользования и лесоводства в изменение климата. Кроме уменьшения скорости и последствий от изменения климата, в качестве бонуса это обеспечит и более чистый воздух.

Конкурентоспособная экономика должна быть не только менее энергоемкой, но должна также беречь все ресурсы. Мусор — это видимый симптом расточительства, который одновременно угрожает животным и уничтожает их среду обитания. Мы должны так реорганизовать свое производство и потребление так, чтобы возникало меньше отходов, и их можно было повторно использовать. Эта амбициозная задача выражается в объеме пакета ЕС по обращению с отходами.

Дорогие европейцы!

В течение этих шести месяцев мы можем изменить жизнь европейцев к лучшему. К сожалению, на это время выпадает и одно печальное событие: начинаются переговоры о выходе Великобритании. Это грустный день, поскольку Великобритания является долговременным партнером, союзником и единомышленником Эстонии.

Мы должны учитывать, что переговоры состояться во время нашего председательства, что повлияет на ту среду, в которой мы действуем. Однако Брекзит не является главной темой или приоритетом нашего председательства: нам в этом процессе отведена своя роль, но ежедневная работа ляжет на плечи Комиссии, со стороны Совета главным лицом будет Дональд Туск. Наша задача — сосредоточиться на будущем. Работа ни над одним приоритетом не должна остановиться, граждане Европы, которые направятся в 2019 году к избирательным урнам, ждут от нас решений по вопросам об их безопасности и благополучии.

Я говорил выше о том, что основные темы нашего председательства синхронны с Братиславской дорожной картой и Римской декларацией. Это не означает, что Эстония перенимает только то, чем ЕС уже занимается. Это означает, что ЕС уже многие годы занимается важными для Эстонии темами. Часто у нас самих было большая роль в том, чтобы вынести эти темы на обсуждение — Римская декларация является не первым и не последним документом Европейского союза, в котором можно найти эстонские отпечатки.

Подготовка Эстонии к председательству началась не в 2012 году, когда в Секретариате Европейского союза были составлены первые планы председательства, а 20 лет назад, когда мы начали переговоры о вступлении в Европейский союз.

Каждое участие в рабочей группе, каждое выступление, каждая поездка министра в Совет означали для нас лучшее понимание ЕС и демонстрировали Европе, кто мы такие и что мы можем предложить.

Поэтому лагодарю всех президентов и премьер-министров Эстонии за сохранение европейского курса. То, что сегодня на столе ЕС лежат амбициозные планы в области цифровых технологий, что наша единая внешняя и энергетическая политика расправила плечи, что наша политика соседства последовательна, что европейская сельскохозяйственная политика стала более справедливой, не получилось само собой. Мы помогли важным для Эстонии темам приобрести европейское значение.

В июле появится возможность еще больше возможностей увеличить эту общую часть. Мы все должны внести свой вклад. Чиновники в Эстонии и Европе, министры и члены Рийгикогу, депутаты Европейского парламента, уполномоченные Европейской комиссии, журналисты и партнеры. Успехов всем нам!*

Спасибо!