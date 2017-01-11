На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу, отвечая на вопросы парламентариев о визите депутата Европарламента Яны Тоом в Сирию, премьер-министр Юри Ратас сказал, что не поехал бы вместо Тоом в Сирию и не считает это правильным.

"Прежде всего общая оценка такая, что все то, что происходит в Сирии, - гуманитарная катастрофа. Ясно, что Эстония здесь очень единодушно придерживается единого мнения с нашими партнерами как в Евросоюзе, так и в НАТО. Мы выражали свое мнение здесь в той части, что Эстония вносит свой вклад как страна ЕС в то, чтобы эта гуманитарная катастрофа могла закончиться. Любая помощь, гуманитарная помощь, любая возможность обеспечить через дипломатические каналы коммуникации этот мир, безусловно, в интересах Евросоюза и Эстонии", - сказал Ратас, отвечая на вопрос председателя парламентской фракции Свободной партии Андреса Херкеля.

"Яна Тоом безусловно, не формирует внешнюю политику Эстонии. Яна Тоом избрана в Европарламент на последних выборах в Европарламент. Если вы спросите, поехал бы ли я лично туда, то нет, я бы не поехал туда с этой делегацией ни в коем случае. Так что это и есть ответ. Насколько я знаю, она ездила туда как депутат Европарламента, куда она получила народный мандат. Что именно она там делала и обсуждала, у меня не больше информации, чем было в прессе", - заверил премьер-министр.

Ратас пояснил, что на заседании Европейского совета в середине декабря лидеры ЕС единодушно осудили произошедшую во всей Сирии гуманитарную катастрофу. "Я сделаю все для того, чтобы та деятельность, которая происходит в Сирии под предводительством России и Ирана, закончилась. В это Эстония вносит свой вклад вместе со своими союзниками в Евросоюзе, и это так", - заверил Ратас.

Отвечая бывшему премьер-министру Таави Рыйвасу, Ратас еще раз подчеркнул, что Тоом не формирует внешнеполитический курс ни Эстонии, ни Центристской партии. "Пункт один, я считаю, что дружеские отношения с диктатором и сегодняшним лидером Сирии никому не делают чести, и я не считаю это правильным. Пункт два, осуждаю ли я сегодняшнюю деятельность Асада и России в Сирии? Я добавил бы сюда и Иран, так оговорено в Евросоюзе, что это совместное заявление, оно касается и сегодняшней деятельности в Сирии, касается и Ирана. Так что, разумеется, я осуждаю, не просто осуждаю, а очень сильно осуждаю", - ответил Ратас.

В ответ на вопрос члена фракции Партии реформ Ээрика-Нийлеса Кросса Ратас снова заверил, что любые дружеские отношения, которых ищут сегодня в Сирии с властями Асада или его партнерами, будь то Иран или Россия, ни в коем случае нельзя одобрять или относиться к ним толерантно. В то же время он отметил, что следует использовать все политические и дипломатические каналы, чтобы прекратить гуманитарную катастрофу в Сирии.