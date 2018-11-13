Ратас о миграционном договоре ООН: Эстония сама решает, сколько мигрантов принимать

”Основной принцип Эстонии в вопросах миграции — мы сами решаем, сколько иммигрантов и каких пускать в нашу страну и пускать ли вообще. А также то, каким образом защищать наши границы”, — написал Ратас в Facebook.

"При этом мы, естественно, будем сохранять солидарность и помогать испытывающим трудности государствам и поддерживать людей, чьи жизни на родине находятся в реальной опасности”, — добавил он.

Ратас написал, что в среду правительство обсудит вопрос миграционного договора ООН и ”вынесет взвешенное решение”. Также он отметил, что данный договор не является связывающим и вокруг него бытует много предубеждений, не имеющих под собой почвы.