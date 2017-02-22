Ратас — о лжи Репс и ее интервью "Спутнику": это человеческий фактор

Сегодня на инфочасе в Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас признал, что министр образования и науки Майлис Репс действительно солгала в интервью прокремлевскому порталу ”Спутник” и это человеческий фактор.

"Я основательно поговорил с Майлис об этом интервью, как вчера, так и сегодня. Она раскаялась, она извинилась. Она сказала мне, что для нее это было уроком, из которого она сделала выводы, и в ее случае имел место человеческий фактор", — ответил Юри Ратас на инфочасе Рийгикогу на вопрос реформиста Кристена Михала.

Фракция и правление Партии реформ посоветовали премьер-министру всерьез задуматься, может ли Репс продолжить занимать должность министра после того, как она соврала общественности.

"Репс сообщила Postimees ложную информацию, и она извинилась за это. Если вы меня спросите, является ли Майлис Репс достойным министром образования и науки Эстонской Республики, то мой ответ — да, Майлис Репс является достойным министром образования и науки", — добавил Ратас.

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Репс утверждала, что не давала прокремлевскому порталу ”Спутник” интервью на тему Холокоста и депортаций, хотя в тот же день ”Спутник” опубликовал видеозапись, подтверждающую обратное.

Кроме того, в интервью Репс противоречиво высказалась о депортации и Холокосте.