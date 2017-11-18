Ратас о критике реформистов: алкоголь не является товаром первой необходимости

Председатель Центристской партии Юри Ратас выступил сегодня перед собранием уполномоченных партии с речью, в которой подтвердил, что Партия реформ сеет необоснованную панику, начав этим кампанию по выборам в Рийгикогу, сообщает центристкая пресс-служба.

По словам Ратаса, как после формирования правительства не было дано свободных от критики 100 дней, так и сейчас невозможно работать спокойно.

"Ведущие политики Партии реформ считают, что в 21-ом веке электронное государство ставит непосильную задачу в расчете необлагаемого налогом минимума. Или пытаются утверждать, что коалиционные партнеры безнадежно рассорились из-за акциза на алкоголь. Оба утверждения абсолютно пустые", — сказал Ратас.

Председатель партии отметил, что дискуссию по налоговой реформе пытаются увести в сторону от ее содержания: "Мы говорим об увеличении дохода работающих и пожилых людей. В ответ слышим, что наша Nokia — в равномерном налогообложении. Но это не вписывается в европейские систему ценностей и экономическое пространство".

"На самом деле мы вместе с предпринимателями и работниками вывели экономику Эстонии на новый уровень. В ноябре, согласно данным рейтингового агентства Fitch, прогноз рейтинга Эстонии А+ сменился со стабильного на положительный. И это впервые с 2011 года", — привел пример Ратас.

Что касается алкогольной политики правительства, то Ратас отметил, что здоровье людей стоит на первом месте и целью является уменьшение потребления алкоголя и наносимого им вреда: "Алкоголь не является товаром первой необходимости, его излишнее потребление разрушает семьи и уносит человеческие жизни".

Подытоживая свое выступление, Ратас сказал, что оценку политике правительства под руководством Центристской партии даст народ Эстонии. По словам председателя, позиция Центристской партии и правительства прочная, поскольку известно, кто отстаивает интересы людей, а кто раздает пустые обещания.

"Главный вопрос выборов очень простой и принципиальный — продолжится ли политика во имя людей или к власти снова придет Партия реформ", -

сказал Ратас.