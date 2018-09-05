05.09.2018, 14:01

Ратас о госизменниках: нам еще только предстоит выяснить масштаб ущерба, нанесенного государству

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

”Задержание двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене вызывает глубокое беспокойство. Государственная измена — одно из тягчайших преступлений, оно означает тайную и враждебную деятельность, предательство всех жителей Эстонии и доверия со стороны наших союзников", — сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

"Обнаружение государственной измены несомненный результат серьезной и профессиональной работы контрразведки Эстонии и других компетентных учреждений. Сегодняшняя новость служит однозначным сигналом: однажды каждый виновный будет найден, и за каждым подобным деянием последует наказание.

Нам еще только предстоит выяснить масштаб ущерба, нанесенного Эстонскому государству. Я благодарю полицию безопасности, командование Сил обороны и прокуратуру за проделанную добросовестную работу и желаю им и другим учреждениям успехов в дальнейшей работе по этому делу. Окончательные выводы сможем сделать только после выяснения всех подробностей.

Эстония выбрала прозрачный подход, согласно которому случаи работы на враждебные государства и спецслужбы предают огласке. Иногда это тяжело и больно, но такой подход подтверждает силу нашего общества и способность к решительным действиям”.

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