Ратас — о цифровой идентичности: взгляды мира обращены к Эстонии

Юри Ратас рассказал сегодня собравшимся на Всемирный экономический форум в Давосе лидерам о развитии эстонского цифрового общества, цифровой идентичности и института э-резидентства, значится в пресс-релизе.

”Цифровая идентичность является краеугольным камнем цифровой экономики. Это подтвердили в Давосе как лидеры государств, так и руководители крупных международных организаций и корпораций. Эстония 20 лет строит цифровое общество и развивает электронные услуги, основанные на цифровой идентичности. Именно этим мы выделяемся на фоне других государств, и от нас ждут решений и участия в обсуждении возможностей развития цифровой идентичности нового поколения”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подчеркнул, что цифровое общество может основываться только на открытости и доверии, а для этого электронные услуги должны быть надежными и обработка данных должна происходить по точно определенным правилам.

”Эстония многое сделала в плане законодательства. Мы стали гибкими, быстрыми и устремленными в будущее. Это заметили многие крупные международные корпорации, например, ABB, Telia и Royal Philips, которые заинтересованы в сотрудничестве в таких передовых областях, как цифровая медицина или искусственный интеллект. Возможности для сотрудничества с эстонскими стартапами ищет и, например, японский город Фукуока, известный как место большой концентрации стартапов. Я надеюсь, что на встречах в Давосе зародятся реальные деловые связи, которые приведут в Эстонию новых иностранных инвесторов и откроют для эстонских предприятия двери за границей”, — сказал премьер-министр.

Всемирный экономический форум — это формат, способствующий сотрудничеству частного и публичного сектора в мировом масштабе и действующий во имя лучшего будущего, фокусируясь на новых технологиях и их скорейшем распространении.

Эстония начала искать возможности сотрудничества со Всемирным экономическим форумом примерно два года назад и получила приглашение участвовать в инициативе ”Формирование будущего цифровой экономики и цифрового общества”, в ежегодном собрании форума в Давосе, а также в работе Центра четвертой промышленной революции. Осенью прошлого года премьер-министр Ратас был приглашен стать членом Группы молодых европейских лидеров.

В Давосе Ратас принимает участие в дискуссиях, касающихся будущего Европы и мировой экономики, и встречается с представителями и руководителями предприятий, как уже инвестирующих в Эстонию, так и планирующих возможные инвестиции, например, с Telia Company, Carlsberg A/S, ABB, Royal Philips, Alibaba, AT&T и Mitsubishi Motors. Кроме того, Давос предлагает возможность для встреч на высшем уровне. Ратас провел более продолжительные встречи с коллегами из Армении, Кыргызстана и Чехии.