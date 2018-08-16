Ратас — о центристском скандале в Нарве: в партии, которой я управляю, таких людей быть не должно



На пресс-конференции правительства он заявил, что подозреваемые в коррупции центристы и должны были выйти из партии: ”В партии, которой я управляю, таких людей быть ен может”.

Вакуума власти не возникнет, считает премьер. Это вопрос дней. ”Далее будет честное и прозрачное управление”.

Всего в горсобрании 31 место, центристских теперь — 9 из них. По словам Ратаса, очевидно, сформируют коалицию. ”Для этого надо 16 мест”.