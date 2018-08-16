16.08.2018, 13:20
Ратас — о центристском скандале в Нарве: в партии, которой я управляю, таких людей быть не должно
В ночь на сегодня Центристская партия потеряла большинство в Нарвском горсобрании: 13 центристов вышли из партии. Юри Ратас не видит причины для беспокойства.
На пресс-конференции правительства он заявил, что подозреваемые в коррупции центристы и должны были выйти из партии: ”В партии, которой я управляю, таких людей быть ен может”.
Вакуума власти не возникнет, считает премьер. Это вопрос дней. ”Далее будет честное и прозрачное управление”.
Всего в горсобрании 31 место, центристских теперь — 9 из них. По словам Ратаса, очевидно, сформируют коалицию. ”Для этого надо 16 мест”.