Ратас о Brexit: самое важное — уменьшить неуверенность у людей и предприятий

Комментируя заявление о выходе Великобритании из Европейского союза (запуск 50-й статьи), премьер-министр Юри Ратас сказал, что Европа должна сохранять решимость и двигаться вперед.

”Мы с сожалением принимаем это сообщение и все вместе обсудим дальнейшие шаги 29 апреля, когда соберется созванный председателем Европейского совета Дональдом Туском экстренный совет, на котором будут приняты политические ориентиры в отношении того, как продолжить процесс от имени 27 государств”, — сказал премьер-министр Ратас и добавил, что самое важное и срочное — уменьшить неопределенность и ущерб гражданам, предприятиям и странам ЕС.

”Самая важная задача Европейского союза до и во время переговоров — уменьшить неуверенность у людей и предприятий, на которых выход Великобритании может повлиять”, — подчеркнул премьер-министр.

По словам премьер-министра, позиция Эстонии в части будущих отношений Великобритании с Европейским союзом остается открытой и конструктивной. ”Хорошие и близкие отношения в будущем отвечают интересам как Европейского союза, так и Великобритании”.

”У нас нет времени пребывать в шоке от Брекзита, мы должны все вместе двигаться вперед. Мы должны постоянно помнить, что наши общие ценности — демократия, мир, стабильность и экономическое благополучие являются в объединенной Европе историческим достижением, которое нужно беречь и развивать. Во имя этого мы должны в сложные времена держаться вместе”.

Ратас выразил надежду, что выход Великобритании из Европейского союза пройдет максимально гладко. ”Европейской комиссии отводится ведущая роль в переговорах о выходе, однако мы будем ежедневно тесно сотрудничать в ходе переговоров и при подготовке политических решений”, — пояснил Ратас.

”В качестве страны-председателя мы сделаем все, чтобы выход проходил согласно правилам, и надеемся, что вскоре у нас появится возможность обсудить и будущие отношения”.

По словам премьер-министра, задача Эстонии как председателя — сохранять единство Европейского союза.