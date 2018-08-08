Ратас: ни один цент нарвских налогоплательщиков не должен служить чьим-то частным интересам

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас убежден, что средства налогоплательщиков всегда должны использоваться прозрачно, исходя из интересов широкой общественности, пишет rus.err.ee.

По его словам, при использовании средств налогоплательщиков важно избегать конфликтов интересов.

"Ни один цент из денег нарвских налогоплательщиков не должен служить чьим-то частным интересам. Я полностью поддерживаю инициированные правоохранительными органами действия на предмет проверки коррупционных подозрений как в местных органах власти, так и в государстве в целом", — подчеркнул Юри Ратас.

"Руководимая мной Центристская партия не терпит коррупцию ни в каком виде. Это проблема всего общества, для ее искоренения свой активный вклад должны вносить не только следственные органы и политики, но и все население", — добавил председатель Центристской партии.

"На основе информации, опубликованной в средствах массовой информации, невозможно сделать окончательные выводы, но если подозрения в коррупции соответствуют действительности, то мы готовы предпринять необходимые шаги, даже если это будет означать уход центристов в оппозицию в Нарве", — заключил Ратас.