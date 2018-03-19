19.03.2018, 12:05

Ратас не собирается поздравлять Путина с победой на выборах

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Согласно результатам вчерашних выборов в России, новым президентом РФ стал Владимир Путин. Однако премьер-министр Эстонии Юри Ратас не намерен поздравлять его в с победой.

Глава бюро премьер-министра Танел Кийк сообщил Delfi, что премьер-министр не поздравит Путина, так как это не отвечает сформировавшимся дипломатическим обычаям.

По его словам, президенты поздравляют президентов, а премьер-министры -
премьер-министров. "Это обычная практика", — объяснил Кийк.

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