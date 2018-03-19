Ратас не собирается поздравлять Путина с победой на выборах

Согласно результатам вчерашних выборов в России, новым президентом РФ стал Владимир Путин. Однако премьер-министр Эстонии Юри Ратас не намерен поздравлять его в с победой.

Глава бюро премьер-министра Танел Кийк сообщил Delfi, что премьер-министр не поздравит Путина, так как это не отвечает сформировавшимся дипломатическим обычаям.

По его словам, президенты поздравляют президентов, а премьер-министры -

премьер-министров. "Это обычная практика", — объяснил Кийк.