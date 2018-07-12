12.07.2018, 21:50

Ратас: НАТО приветствует прогресс оборонных реформ Грузии и поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины

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rus.delfi.ee
EST
Ратас: НАТО приветствует прогресс оборонных реформ Грузии и поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины
Foto: Triin Oppi (Riigikantselei)

Во второй день саммита НАТО состоялось рабочее заседание с главами Грузии и Украины, в фокусе которого были проводимые странами-партнерами оборонные реформы и их сотрудничество с НАТО. Отдельная рабочая сессия была посвящена ситуации с безопасностью в Афганистане. Также сегодня союзники снова обсуждали расходы на оборону, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В этом году исполняется 10 лет со дня проведения Бухарестского саммита, где союзники подтвердили, что Грузия станет в будущем членом альянса. Также прошло 10 лет с тех времен, когда Россия проявила агрессию в отношении Грузии.

"Эстония твердо стоит за спиной самого успешного партнера НАТО — Грузии, и никогда не признает оккупацию Южной Осетии и Абхазии”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас. ”Точно так же Эстония продолжит не признавать аннексию Крыма и осуждать агрессию в Восточной Украине. Мы призываем Украину продолжить реформы в стране и сосредоточить свои усилия на евроатлантических устремлениях”, — добавил он.

На саммите обсуждалось также увеличение миссии НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. На рабочей сессии Эстония выразила поддержку политическому процессу с участием всех сторон, которые обеспечили бы мир и стабильность в Афганистане. С июня этого года Эстония вносит свой вклад в работу учебно-консультационной миссии в Афганистане, отправив туда подразделение эстонских военнослужащих численностью 40 человек, и продолжит поддержку подобных проектов в будущем.

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Между рабочими сессиями продолжалось обсуждение расходов на оборону. "Союзники единодушны в своей приверженности НАТО и в том, что расходы на оборону необходимо увеличить. Европа и Канада в последние четыре года заметно увеличили свои расходы на оборону. Мы движемся в правильном направлении", — сказал Ратас.

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