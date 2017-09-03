Ратас: наши конкуренты готовы сотрудничать с кем угодно

Центристская партия провела сегодня заседание Совета уполномоченных и предвыборную конференцию. Председатель партии Юри Ратас в своей речи отметил, что миф о незаменимости партии Реформ развенчан и избиратели ждут основательных предвыборных дебатов, сообщает пресс-служба Центристской партии.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что по партийному списку баллотируются более 2000 кандидатов, у которых есть желание сделать вклад в развитие своих общин. При этом несколько сотен человек присоединились к партии в этом году. По словам Ратаса, рост партийных рядов и числа сторонников является результатом работы, направленной на благополучие людей, как в правительстве, так и в Рийгикогу, как в столице, так и во всех других муниципалитетах. ”В течение многих лет мы слышали оправдания тому, почему ничего нельзя сделать. Управляя правительством, мы доказываем, что это вопрос воли”, — сказал он.

Ратас отметил, что Центристская партия, которая сформировала правительство в ноябре, наполнила содержанием в частности продолжающуюся административную реформу и в значительной степени восстановила доходную базу местных органов власти.

”До нас необлагаемый налогом минимум был увеличен на 10 евро в год, мы повысили его с 330 евро до 500 евро. Более десяти лет говорят о кризисе в здравоохранении. Мы запустили необходимую реформу здравоохранения и направим на нужды медицины 215 миллионов евро в течение четырех лет. Без реформистов экономика должна была рухнуть, по их мнению, но экономический рост в 5,7% в последнем квартале доказывает обратное”, — сказал Ратас, добавив, что миф о незаменимости Партии реформ был развенчан.

Говоря о предвыборной кампании, Ратас сказал, что, как и ожидалось, оппоненты Центристской партии вновь встали на позицию противостояния центристам, всему, что было сделано до сих пор, а также выступают против новых планов Центристской партии. Частично это объясняется отсутствием понимания и отсутствием идей, а отчасти это делается из-за простого желания играть на противопоставлении. ”В таких условиях партия тем более должна твердо и коллективно придерживаться своих убеждений, чтобы доказать, что более сплоченная Эстония — является более сильной Эстонией!” — подчеркнул Ратас.

Председатель партии также сказал, что пришло время новой риторики, и избирательная кампания должна быть более значимой, чем наклеивание ярлыков, показательная "дезинфекция" или запугивание всех Центристской партией.

”Это изжившая себя стратегия, которая ничего не даст для дальнейшего развития. Избиратели справедливо ждут программы и цели каждой партии и избирательного союза”. Ратас продолжил, отметив, что конкуренты до сих пор цепляются за отчаянное желание вытолкнуть Центристскую партию из столицы и ради этого они готовы к сотрудничеству все равно с кем, неважно каким образом и с какими речами. ”Я уверен, что избиратели дадут их авантюрам справедливую оценку уже 15 октября”, — заключил Ратас.