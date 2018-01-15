Ратас: нас также окружают новые факторы риска в сфере безопасности

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и глава датского правительства Ларс Лёкке Расмуссен во время сегодняшней встречи сосредоточились на вопросах сотрудничества в сфере обороны, ситуации в сфере безопасности и развитии цифрового общества в Эстонии и Дании.

Европейская Комиссия в общем зачете частного и публичного сектора признала Данию самым развитым в цифровом отношении государством Европейского союза, Эстония занимает девятое место.

”Очевидно, как у датчан, так и у эстонцев имеется цифровой ген”, — заметил Юри Ратас и добавил, что Эстонию и Данию объединяют жизненно важные услуги в банковском секторе, телекоммуникационной сфере и энергетике. ”Нас также окружают новые факторы риска в сфере безопасности. Это означает, что мы должны больше сотрудничать в сфере безопасности, в борьбе с гибридными угрозами и усиливать стратегическую коммуникацию для нейтрализации ложной информации”, — сказал Ратас.

В качестве одной из возможностей углубления сотрудничества в цифровой сфере Ратас предложил датскому коллеге работу над государственными платформами по обмену данными, которая уже ведется между Эстонией и Финляндией.

Премьер-министры, посещавшие вчера в Тапа боевую группу НАТО и присоединившийся к ней на прошлой неделе датский контингент, обсудили сегодня также запланированный на июль саммит НАТО и то, как именно союзники могут прийти на помощь друг другу, если возникнет необходимость. По словам Ратаса, усиленное присутствие союзников по НАТО в Эстонии благотворно сказывается на безопасности альянса в целом.

Премьер-министры обсудили также двусторонние отношения, будущее Европейского союза и ситуацию на Украине, которая по-прежнему влияет на отношения Эстонии, Дании и всего Европейского союза с Россией. Премьер-министры подтвердили, что залогом улучшения отношений с Россией и отмены санкций является выполнение Минских соглашений и восстановление мира, а также уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Отношения Эстонии и Дании, по оценке глав правительства, являются рабочими и позитивными, а праздничную атмосферу в них вносит столетие Эстонской Республики и 800-летие датского флага. ”На будущий год исполнился 800 лет со дня прошедшей под Таллинном битвы, с которой связывается рождение датского флага Даннеброга. Я уверен, что мы сможем совместно отпраздновать эти два достойных события — столетие Эстонии и 800 лет со дня рождения датского флага”, — сказал Ратас.