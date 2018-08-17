Ратас: нам нужно выяснить, работали ли какие-то государственные инстанции неэффективно в случае инцидента с Danske и какие именно

"В публичном медиапространстве оправданно много поднято вопросов насчет подозрений об отмывании денег в банке Danske в Эстонии в 2007-2015 годах. По моей оценке, речь идет об очень серьезной проблеме, которая нанесла ущерб международной репутации сферы финансов и всего эстонского государства. Я твердо поддерживаю быстрое и тщательное выяснение всех обстоятельств и привлечение к ответственности возможных виновников.

Выражаю признание правовой комиссии Рийгикогу и ее председателю Яанусу Карилайду, которые вложили много времени и труда во внесение большей ясности в данный инцидент. Поддержка и сотрудничество всех парламентских партий в этом вопросе, несомненно, очень важна.

К сегодняшнему дню необходимые шаги для расследования подозрительных сделок предприняли как прокуратура, бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны, финансовая инспекция, так и многие другие учреждения. Также я отдал распоряжение, чтобы правительство республики обсудило всю тему еще в этом месяце на своем кабинетном совещании. Я считаю очень важным широкомасштабное сотрудничество всех причастных к делу организаций и активную роль парламента и правительства.