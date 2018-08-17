Ратас: нам нужно выяснить, работали ли какие-то государственные инстанции неэффективно в случае инцидента с Danske и какие именно

Премьер-министр Юри Ратас сообщил сегодня в социальной сети, что очень серьезно воспринимает оправданные вопросы об отмывании денег банка Danske.
"В публичном медиапространстве оправданно много поднято вопросов насчет подозрений об отмывании денег в банке Danske в Эстонии в 2007-2015 годах. По моей оценке, речь идет об очень серьезной проблеме, которая нанесла ущерб международной репутации сферы финансов и всего эстонского государства. Я твердо поддерживаю быстрое и тщательное выяснение всех обстоятельств и привлечение к ответственности возможных виновников.
Выражаю признание правовой комиссии Рийгикогу и ее председателю Яанусу Карилайду, которые вложили много времени и труда во внесение большей ясности в данный инцидент. Поддержка и сотрудничество всех парламентских партий в этом вопросе, несомненно, очень важна.
К сегодняшнему дню необходимые шаги для расследования подозрительных сделок предприняли как прокуратура, бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны, финансовая инспекция, так и многие другие учреждения. Также я отдал распоряжение, чтобы правительство республики обсудило всю тему еще в этом месяце на своем кабинетном совещании. Я считаю очень важным широкомасштабное сотрудничество всех причастных к делу организаций и активную роль парламента и правительства.
Нам нужно выяснить, работали ли какие-то государственные инстанции неэффективно в случае инцидента с Danske и какие именно. Также получить ясность, насколько широка проблема отмывания денег в эстонских кредитных учреждениях в целом. При обнаружении умышленно совершенных незаконных действий явно придется нести ответственность и заработавшим в Эстонии прибыль банкам.
Мое твердое убеждение таково, что важнейшая валюта банков — это доверие, которое без сомнений следует предлагать клиентам. Роль всех связанных инстанций, в том числе Союза банков Эстонии, обеспечить, чтобы механизмы контроля были достаточно сильными и возможности для незаконных финансовых схем были исключены. В случае с банком Danske нужно раскрыть всю правду. Только так мы можем восстановить получившее серьезный удар доверие к кредитным учреждениям и эстонскому государству и обеспечить, чтобы подобные случаи в будущем не повторились".