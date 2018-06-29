Ратас: нам нужно лучше сотрудничать со странами, не входящими в Европейский союз

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул во время обсуждения темы миграции на заседании Совета ЕС, что Европейскому союзу нужно надежнее контролировать свои внешние границы и эффективнее сотрудничать с третьими странами.
”Нам нужно лучше сотрудничать со странами, не входящими в Европейский союз, и сделать более эффективной систему возврата лиц, у которых нет права получить убежище в ЕС. Также мы должны поддерживать те государства союза, на которые приходится наибольший наплыв беженцев”, — сказал Ратас.
Руководители ЕС обсудили также идею создания региональных миграционных пунктов. ”Эту идею стоит развивать. В связи с этими центрами возникает ряд юридических и практических вопросов, на которые необходимо найти ответ в сотрудничестве с международными организациями. Перемещение и переселение в этих рамках останется добровольным”, — сказал Ратас.
По словам премьер-министра, важно найти средства мотивировать к сотрудничеству государства, не входящие в Европейский союз. ”Нам нужна стабильная, но в то же время гибкая модель финансирования миграционных вопросов. Эстония готова дополнительно инвестировать в трастовый фонд ЕС для стран Африки 150 000 евро”, — пообещал Ратас. К настоящему моменту Эстония вложила в трастовый фонд 1,45 миллиона евро.
По словам Ратаса, благодаря общим усилиям стран ЕС в последние годы давление иммиграции значительно снизилось. В 2017 году число ходатайствующих об убежище уменьшилось на 44% в сравнении с предыдущим годом, а число нелегальных пересечений границы снизилось на 60%. ”Несмотря на все еще нерешенные вопросы, нам удалось взять миграцию под контроль”, — отметил Ратас.
Совет ЕС также одобрил продление экономических санкций в отношении России на следующие шесть месяцев.