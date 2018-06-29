Ратас: нам нужно лучше сотрудничать со странами, не входящими в Европейский союз

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул во время обсуждения темы миграции на заседании Совета ЕС, что Европейскому союзу нужно надежнее контролировать свои внешние границы и эффективнее сотрудничать с третьими странами.

”Нам нужно лучше сотрудничать со странами, не входящими в Европейский союз, и сделать более эффективной систему возврата лиц, у которых нет права получить убежище в ЕС. Также мы должны поддерживать те государства союза, на которые приходится наибольший наплыв беженцев”, — сказал Ратас.

Руководители ЕС обсудили также идею создания региональных миграционных пунктов. ”Эту идею стоит развивать. В связи с этими центрами возникает ряд юридических и практических вопросов, на которые необходимо найти ответ в сотрудничестве с международными организациями. Перемещение и переселение в этих рамках останется добровольным”, — сказал Ратас.