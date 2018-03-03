Ратас: надеюсь, что новый председатель Партии реформ сумеет противостоять партийным кулуарам

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал сегодня в своем выступлении перед Советом уполномоченных, что надеется на способность будущего председателя Партии реформ противостоять партийным кулуарам и политике раскола общества, сообщают центристы в пресс-релизе.

По словам Ратаса, жаль, если вотум недоверия председателю Реформисткой партии Ханно Певкуру вызвало его обещание покончить с противостоянием на национальной почве.

”Я искренне надеюсь, что вскоре избранный новый председатель Реформисткой партии найдет в себе силы и, мысля по-государственному, сумеет противостоять партийным кулуарам. Противостоять риторике стравливания общин, выйдя с содержательной, честной и касающейся всей Эстонии программой. В противном случае Реформистская партия тянет Эстонию вниз”, — сказал Ратас.

Также Ратас сказал, что у него вызывает беспокойство укоренившаяся за последние десятилетия политическая модель, когда политической жизни страны касаются лишь в контексте межпартийной борьбы за власть и всегда в преддверии выборов. ”Поэтому дебаты по существу подменяются клеветнической и оскорбительной избирательной кампанией, стремлением расколоть общество, взаимной критикой ради самой критики”, отметил Юри Ратас.

Председатель Центристской партии подтвердил, что в эстонской политике годами используется циничное и низкое политическое оружие, так называемая ”русская карта”. Но все имеет предел — пора с этим заканчивать.

”Эстонское государство и народ не заслуживают того, чтобы в юбилейный год им навязывали противостояние и ложь”, — отметил Ратас, добавив, что в год столетия своей республики ее жители хотят дискуссии по существу, а не раскола и противостояния.

”Призываю все политические силы, гражданские объединения, прессу и всех жителей Эстонии к широкой общественной дискуссии. Проведем в юбилейный год, в преддверии парламентских выборов, настоящую толоку по обмену мнениями. Сделаем в этот раз по-другому!”, призвал председатель Центристской партии Юри Ратас.