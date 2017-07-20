Ратас начинает посещение малых островов с острова Рухну

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас направится на объезд Саареского уезда, который охватывает острова Рухну, Сааремаа, Абрука и Вилсанди. Премьер-министр встретится с местными жителями, с предпринимателями и руководителями местного самоуправления, а также посетит Сааремааские дни оперы, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Должности премьер-министра сопутствует множество обязательств в Таллинне, а также много выездных визитов. Кроме того, для меня всегда было важно встречаться с людьми в разных регионах Эстонии, чтобы выслушать их мысли, повседневные радости и вопросы, требующие решений. Понимание уклада местной жизни необходимо, чтобы правительство могло принимать полезные для всей Эстонии решения”, — пояснил Ратас цель визита.

Премьер-министр начнет объезд из порта Муналайд, откуда сначала направится на остров Рухну. На Рухну премьер-министр посетит волостную управу, ремонтирующуюся основную школу, церкви и маяк. Вечером премьер-министр отправится с Рухну на остров Сааремаа.

На Сааремаа в пятницу премьер-министр встретится с предпринимателями и пообедает с руководителями местного самоуправления. В пятницу после обеда Юри Ратас отправится на остров Абрука, где посетит библиотеку, новый дом спасателей, а также дом местной общины и вечером вернется обратно на Сааремаа.

На субботу запланировано посещение Вилсанди, где премьер-министр встретится с местными жителями, и в числе прочего, посетит маяк. В воскресенье премьер-министр Ратас вернется на материк.