Ратас на выставке оборонной промышленности: для обеспечения кибербезопасности важно всестороннее сотрудничество

”Кибербезопасность возможно обеспечивать только при наличии доверия и сотрудничества между населением, бизнесом и государством”, — заявил премьер-министр Юри Ратас, выступая с речью на проходящей в Тарту международной выставке оборонной промышленности ”Electronic Warfare & Military Cyber live”, сообщило во вторник, 26 сентября, коммуникационное бюро правительства.

В своей речи Ратас отметил, что кибербезопасность и радиоэлектронная борьба являются двумя областями развития обороны, важность которых в будущем будет только возрастать. Вместе с тем он подчеркнул, что Эстония как страна ”цифрового образа жизни” давно поняла, что кибербезопасность — это далеко не только технические решения. Этот вопрос тесно связан с образом мышления и культурой общества, изменения в которых возможны только в долгосрочной перспективе и при условии сотрудничества всех сторон.

”В конце недели в Эстонии пройдет европейский цифровой саммит, целью которого является обсуждение на высшем уровне цифровых инноваций и будущего информационного общества. Ясно, что время не ждет и правительства стран ЕС должны воспользоваться моментом и предложить конкретные решения, чтобы Европа могла идти в ногу с мировыми лидерами в сфере цифровой экономики”, — сказал Ратас. Он также выразил удовлетворение тем, что Европейская Комиссия инициировала разработку киберстратегии ЕС и стратегии свободного передвижения данных, поскольку оба начинания имеют важное значения для обеспечения доверия к институтам информационного общества и развития экономики данных.

Выставку ”Electronic Warfare & Military Cyber live” организуют Министерство обороны, Эстонский союз оборонной промышленности и британское предприятие Tangent Link. В трехдневном мероприятии принимают участие 15 международных предприятий и делегации 27 стран.

Выставка стала первой такого рода демонстрацией достижений оборонной промышленности, проводящейся в Эстонии. Она адресована в первую очередь странам Центральной и Восточной Европы, а также Северным странам. От выставки более традиционного формата мероприятие отличается тем, что все экспонаты представлены вживую и посетители могут сами их испытать.

В выставке участвуют такие международные предприятия, как, например, Textron Systems, Teledyne Defence & Space, Chemring Technology Solution, SAAB, Rohde & Schwarz, CRFS, Log.In, PLATH, L3 TRL Technology, ELT / Elettronica, Novator. Эстонию представляют Defendec, Rangeforce, Guardtime, Cybernetica.