Ратас на встрече со Столтенбергом: Эстония является преданным союзником НАТО

Сегодня в Брюсселе премьер-министр Юри Ратас встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил прибытие в Эстонию боевого подразделения НАТО, предстоящую в мае встречу глав государств и правительств стран НАТО, а также актуальные темы политики безопасности.

По словам премьер-министра, одним из приоритетов предстоящего председательства Эстонии в Совете Европейского союза является укрепление сотрудничества между НАТО и Европейским союзом.

Говоря о прибывающих в Эстонию союзнических войсках, Ратас сказал, что смысл их пребывания в Эстонии, Норвегии, Германии, Турции или Румынии — защита благополучия людей и нашего образа жизни.

”Присутствие войск НАТО на территории страны-члена НАТО — это сдерживание, а не угроза, — сказал премьер-министр Ратас. — По этой же причине среди эстонцев имеется сильная поддержка присутствия на территории эстонского государства солдат Соединенного Королевства, Франции и Дании”.

Премьер-министр Ратас заверил генерального секретаря Столтенберга, что преданность Эстонии НАТО непоколебима. ”Свобода никогда не является само собой разумеющейся и бесплатной. Оборонные расходы Эстонии составляют 2,17% от ВВП, на прошлой неделе я внес в парламент предложение сохранять их в размере не менее 2% и в течение следующих четырех лет. К этой сумме прибавятся расходы, связанные с приемом союзнических войск, и 60-миллионная программа инвестиций в оборону”, — пояснил Ратас.

”Необходимость поддержания стабильности и мира за пределами границ альянса очевидна”, — сказал Ратас, комментируя основные вызовы НАТО. ”НАТО должно быть амбициозным в укреплении киберзащиты, важно также продолжать борьбу с терроризмом”, — подчеркнул премьер-министр Ратас.

По словам премьер-министра, оккупация Крыма и военное вмешательство России на востоке Украины подрывает европейскую безопасность и нарушает международное право. ”Мы должны быть открыты для ведения диалога с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако главной темой этого диалога должно быть полное восстановление территориальной целостности Украины, а также Грузии и Молдовы.