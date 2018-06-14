Ратас на встрече с уполномоченным по правам человека: у каждого должно быть право на достойную жизнь

Премьер-министр отметил, что хорошо понимает желание пожилых людей жить как можно более самостоятельно и активно участвовать в жизни общества. Для этого государство и общество в целом должны способствовать равному обращению со всеми людьми вне зависимости от возраста и поддерживать участие пожилых людей в рынке труда. Хорошим примером такого отношения является знак, разработанный Эстонским центром прав человека, который присуждается предприятиям, ждущим на работу способных людей вне зависимости от их возраста, пола и тому подобного.

Ратас признал, что уменьшение гендерного разрыва в заработной плате по-прежнему является проблемой для Эстонии. По словам премьер-министра, государство сегодня пытается служить примером для частного сектора в этом вопросе, увеличивая прозрачность системы оплаты труда и усиливая надзор в этой сфере.

Как Эстония, так и Совет Европы сейчас активно занимаются изучением искусственного интеллекта. При Совете Европы работает экспертная группа, которая разрабатывает рекомендации по обеспечению прав человека при автоматической обработке данных и проводит исследование взаимосвязи использования искусственного интеллекта и прав человека.

”Эстония — одна из первых стран, которая занимается изучением взаимосвязи искусственного интеллекта и прав человека. Технологии способствуют прозрачности управления государством и защищают права людей. Теперь мы изучаем, как можно подобным же образом поставить на службу людям искусственный интеллект, который в ближайшем будущем будет наиболее активно меняющей мир технологией”, — отметил Ратас.

Целью Совета Европы является развитие демократии, принципов правового государства и прав человека. В организацию входит 47 стран. Эстония присоединилась к Совету Европы в 1993 году, так что в этом году исполняется 25 лет членства нашей страны в данной организации.

Ратас заверил Миятович в том, что высоко ценит работу и рекомендации уполномоченного по правам человека. В течение последних пяти лет Эстония с учетом полученных рекомендаций предприняла ряд шагов по обеспечению защиты прав человека.

Например, в прошлом году Рийгикогу ратифицировал Стамбульскую конвенцию, целью которой является предотвращение насилия против женщин и семейного насилия. Важным изменением стало то, что в 2014 году новым Законом о защите детей были запрещены физические наказания. Вчера Рийгикогу принял дополнение к Закону о деятельности канцлера юстиции, который превращает институт канцлера юстиции в государственное учреждение по защите прав человека в Эстонии. Также канцлер юстиции будет следить за соблюдением Конвенции о правах инвалидов.