14.06.2018, 20:30

Ратас на встрече с уполномоченным по правам человека: у каждого должно быть право на достойную жизнь

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rus.delfi.ee
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Ратас на встрече с уполномоченным по правам человека: у каждого должно быть право на достойную жизнь
Foto: riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня с уполномоченной по правам человека Совета Европы Дуней Миятович политику государства в отношении пожилых людей, права женщин, борьбу с насилием против женщин и гендерный разрыв в заработной плане, а также вопросы из сферы искусственного интеллекта и прав человека, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Каждый житель Эстонии должен иметь возможность жить достойно, каждому из нас должна быть гарантирована стабильность, безопасность и свобода самовыражения. Одним из важных шагов в этом направлении является улучшение положения пожилых людей. Для этого необходимо в ближайшие годы привести в порядок систему долгосрочного попечительства, в том числе улучшить доступность и качество соответствующих услуг. Каждому нужна уверенность в том, что государство будет ценить его и тогда, когда его здоровье будет нуждаться в большем внимании”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил, что хорошо понимает желание пожилых людей жить как можно более самостоятельно и активно участвовать в жизни общества. Для этого государство и общество в целом должны способствовать равному обращению со всеми людьми вне зависимости от возраста и поддерживать участие пожилых людей в рынке труда. Хорошим примером такого отношения является знак, разработанный Эстонским центром прав человека, который присуждается предприятиям, ждущим на работу способных людей вне зависимости от их возраста, пола и тому подобного.

Ратас признал, что уменьшение гендерного разрыва в заработной плате по-прежнему является проблемой для Эстонии. По словам премьер-министра, государство сегодня пытается служить примером для частного сектора в этом вопросе, увеличивая прозрачность системы оплаты труда и усиливая надзор в этой сфере.

Как Эстония, так и Совет Европы сейчас активно занимаются изучением искусственного интеллекта. При Совете Европы работает экспертная группа, которая разрабатывает рекомендации по обеспечению прав человека при автоматической обработке данных и проводит исследование взаимосвязи использования искусственного интеллекта и прав человека.

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”Эстония — одна из первых стран, которая занимается изучением взаимосвязи искусственного интеллекта и прав человека. Технологии способствуют прозрачности управления государством и защищают права людей. Теперь мы изучаем, как можно подобным же образом поставить на службу людям искусственный интеллект, который в ближайшем будущем будет наиболее активно меняющей мир технологией”, — отметил Ратас.

Целью Совета Европы является развитие демократии, принципов правового государства и прав человека. В организацию входит 47 стран. Эстония присоединилась к Совету Европы в 1993 году, так что в этом году исполняется 25 лет членства нашей страны в данной организации.

Ратас заверил Миятович в том, что высоко ценит работу и рекомендации уполномоченного по правам человека. В течение последних пяти лет Эстония с учетом полученных рекомендаций предприняла ряд шагов по обеспечению защиты прав человека.

Например, в прошлом году Рийгикогу ратифицировал Стамбульскую конвенцию, целью которой является предотвращение насилия против женщин и семейного насилия. Важным изменением стало то, что в 2014 году новым Законом о защите детей были запрещены физические наказания. Вчера Рийгикогу принял дополнение к Закону о деятельности канцлера юстиции, который превращает институт канцлера юстиции в государственное учреждение по защите прав человека в Эстонии. Также канцлер юстиции будет следить за соблюдением Конвенции о правах инвалидов.

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