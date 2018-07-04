04.07.2018, 20:20

Ратас на встрече с президентом Италии: единство гарантировано в случае взаимной поддержки и выполнения обещаний

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rus.delfi.ee
EST
Ратас на встрече с президентом Италии: единство гарантировано в случае взаимной поддержки и выполнения обещаний
Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Юри Ратас и президент Италии Серджо Маттарелла, посетивший Эстонию по случаю 100-летия Республики, обсудили на сегодняшней встрече цели предстоящего саммита НАТО и результаты Европейского Совета прошлой недели, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Для Эстонии важно единство как в НАТО, так и Европейском союзе. Единство гарантировано в том случае, если мы думаем не только о себе, но и о других. В НАТО мы занимаемся проблемами безопасности всех союзников. Эстония вносит вклад в обеспечения безопасности в Афганистане, Ливане, Мали, Ираке и других точках мира”, — сказал Ратас.

В мае прошлого года главы государств НАТО и руководители правительств приняли решение, что все государства составят план, как сохранить или достичь к 2024 году 2%-го уровня расходов на оборону от валового внутреннего продукта.

”Безопасность всех нас будет надежнее, если члены НАТО разделят нагрузку и усилят свою обороноспособность. С 2015 года расходы Эстонии на оборону составляют более 2% от ВВП. Мне очень приятно, что и другие союзники прилагают усилия во имя этой цели”, — отметил Ратас.

Последние два года расходы на оборону европейских союзников НАТО и Канады в общей сложности росли на 3-4% в год.

Ратас позитивно оценивает активное участие Италии в деятельности НАТО, в том числе в Балтийских странах. Например, Италия является членом-учредителем центра киберзащиты НАТО в Таллинне и неоднократно участвовала в охране воздушного пространства Балтийских стран. 160 военнослужащих Италии входят в боевую группу НАТО в Латвии. Эстония и Италия являются соруководителями рабочей группы киберзащиты Европейского оборонного агентства.

Говоря о миграции, Ратас сказал, что Европе требуется долгосрочное решение. По словам премьер-министра, оно должно с одной стороны защищать внешние границы Европейского союза и подавать однозначные сигналы, что экономическим беженцам не стоит рисковать жизнью на пути в Европу. С другой стороны, по-прежнему важно помогать людям, жизнь которых находится в опасности и которые бегут от войны. ”Мы должны помогать людям и поддерживать друг друга, но это может происходить только на добровольной основе”, — отметил Ратас.

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Премьер-министр добавил, что в Европейском союзе Эстония участвовала солидарно в переселении и размещении беженцев и приняла 206 человек из Турции, Греции и Италии, которым требовалась защита. В период с 2015 по 2017 год Эстония внесла вклад в реализацию программы миграции Европейского союза в размере свыше 5 млн евро. В доверительное финансирование Африки Эстония до настоящего дня внесла 1,45 млн евро и внесет еще 150 000 евро.

Благодаря совместным усилиям Европейского союза и партнеров, в прошлом году в Европу проникло в два раза меньше нелегальных иммигрантов, чем в 2016 году, и в 6,5 раз меньше, чем в 2015 году. Число незаконных пересечений границы уменьшилось на 60%.

Ратас и Маттарелла признали, что между Эстонией и Италией ведется хорошо налаженное и плавное сотрудничество. ”Одновременно с тем в нашем товарообмене имеется достаточно пространства для развития. Безусловно, положительное влияние на это оказало бы прямое авиасообщение между Таллинном и Римом”, — отметил Ратас.

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