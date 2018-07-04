Ратас на встрече с президентом Италии: единство гарантировано в случае взаимной поддержки и выполнения обещаний

Премьер-министр Юри Ратас и президент Италии Серджо Маттарелла, посетивший Эстонию по случаю 100-летия Республики, обсудили на сегодняшней встрече цели предстоящего саммита НАТО и результаты Европейского Совета прошлой недели, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Для Эстонии важно единство как в НАТО, так и Европейском союзе. Единство гарантировано в том случае, если мы думаем не только о себе, но и о других. В НАТО мы занимаемся проблемами безопасности всех союзников. Эстония вносит вклад в обеспечения безопасности в Афганистане, Ливане, Мали, Ираке и других точках мира”, — сказал Ратас.

В мае прошлого года главы государств НАТО и руководители правительств приняли решение, что все государства составят план, как сохранить или достичь к 2024 году 2%-го уровня расходов на оборону от валового внутреннего продукта.

”Безопасность всех нас будет надежнее, если члены НАТО разделят нагрузку и усилят свою обороноспособность. С 2015 года расходы Эстонии на оборону составляют более 2% от ВВП. Мне очень приятно, что и другие союзники прилагают усилия во имя этой цели”, — отметил Ратас.

Последние два года расходы на оборону европейских союзников НАТО и Канады в общей сложности росли на 3-4% в год.