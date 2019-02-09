Ратас на встрече с премьер-министром Латвии: отношения Эстонии и Латвии становятся все лучше

Во время встречи премьер-министры обсудили двусторонние отношения Эстонии и Латвии, а также представляющие интерес для обеих стран темы в контексте Европейского союза: выход Великобритании из ЕС, долгосрочный бюджет Европейского союза на 2021-2027 год, общие проекты в области энергетики и инфраструктуры, а также вопросы безопасности.

По словам премьер-министра Ратаса, отношения Эстонии и Латвии являются очень хорошими и становятся все лучше. ”Эстония и Латвия являются очень близкими друзьями, мы срослись, благодаря нашей общей истории, а сотрудничество во всех областях сделало нас сильнее. Лишним доказательством этому является состоявшееся в прошлом году совместное заседание правительств Эстонии и Латвии, а в этом году в Эстонию с государственным визитом прибудет президент Латвии. Латвия является вторым по величине инвестиционным направлением для наших предприятий и третьим по значимости торговым партнером”.

Кариньш и Ратас обсудили также темы, касающиеся безопасности. ”Я рад, что сотрудничество Эстонии и Латвии в сфере безопасности и обороны год от года становится все более тесным. Нашу безопасность укрепляют сильные трансатлантические связи, а также сотрудничество между НАТО и Европейским союзом. Расходы всех трех Балтийский стран на оборону в 2018 году достигли двух процентов от ВВП, по этому показателю мы в первых рядах среди наших союзников по НАТО”.

Интересы двух стран в ЕС также во многом являются общими. ”У Эстонии и Латвии единые цели в контексте следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 год: более быстрое выравнивание прямых сельскохозяйственных дотаций и более плавное снижение объема выделяемых нам средств структурных фондов”, — отметил Ратас.