26.09.2018, 12:40

Ратас на встрече с представителями союзов самоуправлений: сильная местная власть имеет ключевое значение для развития Эстонии

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rus.delfi.ee
EST
Ратас на встрече с представителями союзов самоуправлений: сильная местная власть имеет ключевое значение для развития Эстонии
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас принимал сегодня в Доме Стенбока представителей Союза городов и волостей, которые передали главе правительства финальный протокол переговоров по госбюджету между правительственной комиссией и палатой сотрудничества союзов местных самоуправлений.

В ходе встречи, в которой принял участие также министр государственного управления Янек Мягги, обсуждались основные финансовые проблемы, стоящие перед местными самоуправлениями, в том числе ремонт дорог и вопрос зарплат работников детских садов. По словам Ратаса, бюджет следующего года, который правительство планирует в среду передать в Рийгикогу, делает ставку на человека, и важно, чтобы решения, от которых зависит рост благосостояния жителей Эстонии, принимались на самом близком к человеку уровне, что часто означает именно уровень местного самоуправления.

"Правительство продолжает курс на увеличение доходной базы и права голоса местных самоуправлений, при этом очень важно открытое и плодотворное сотрудничество между местной властью и государством. Существенной частью этого сотрудничества являются переговоры по государственной бюджетной стратегии и бюджету на следующий год, которые ежегодно проходят между правительственной комиссией и палатой по сотрудничеству союзов местных самоуправлений", — подчеркнул премьер-министр Ратас.

Представители союзов местных самоуправлений заявили, что в этом году переговоры вышли особенно содержательными, благодаря тому, что министерства подключились к процессу на уровне руководства.

В соответствии с достигнутой договоренностью, доходы самоуправлений в будущем году вырастут примерно на 5% до 2,2 миллиарда евро. Увеличится также фонд регионального выравнивания и дотаций. Одновременно с этим продолжит снижаться долговое бремя местных самоуправлений, которое к концу нынешнего года должно достичь 26%. Особое внимание в проекте государственного бюджета обращается на Ида-Вирумаа и Юго-Восток Эстонии. Для этих регионов предусмотрены отдельные программы поддержки, объем которых в 2019 году составит почти 5 миллионов и 800 тысяч евро cоответственно. Развитию местной жизни должны помочь также запланированные инвестиции во внутреннюю безопасность, образование и социальную сферу.

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