Ратас на встрече с представителями союзов самоуправлений: сильная местная власть имеет ключевое значение для развития Эстонии

В ходе встречи, в которой принял участие также министр государственного управления Янек Мягги, обсуждались основные финансовые проблемы, стоящие перед местными самоуправлениями, в том числе ремонт дорог и вопрос зарплат работников детских садов. По словам Ратаса, бюджет следующего года, который правительство планирует в среду передать в Рийгикогу, делает ставку на человека, и важно, чтобы решения, от которых зависит рост благосостояния жителей Эстонии, принимались на самом близком к человеку уровне, что часто означает именно уровень местного самоуправления.

"Правительство продолжает курс на увеличение доходной базы и права голоса местных самоуправлений, при этом очень важно открытое и плодотворное сотрудничество между местной властью и государством. Существенной частью этого сотрудничества являются переговоры по государственной бюджетной стратегии и бюджету на следующий год, которые ежегодно проходят между правительственной комиссией и палатой по сотрудничеству союзов местных самоуправлений", — подчеркнул премьер-министр Ратас.

Представители союзов местных самоуправлений заявили, что в этом году переговоры вышли особенно содержательными, благодаря тому, что министерства подключились к процессу на уровне руководства.