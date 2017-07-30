Ратас на встрече с Пенсом: Эстония не ждет помощи, а сама вкладывает средства в обеспечение безопасности

Премьер-министр Юри Ратас, министр иностранных дел Свен Миксер и министр обороны Юри Луйк на сегодняшней встрече с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом обсудили взаимодействие в сферах безопасности и электронного государства и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между США и Европой, значится в пресс-релизе правительства.

„Коллективная позиция НАТО по вопросу сдерживания и обороны в Балтийском регионе укрепилась, и США играют незаменимую роль в обеспечении безопасности как в нашем регионе, так и во всей Европе”, — сказал Ратас. „Наши государства разделяют одни и те же ценности, у нас крепкие связи и тесное сотрудничество, и мы благодарны США за их вклад в обеспечение безопасности Европы. Решение администрации США увеличить финансирование инициативы по сдерживанию в Европе на 1,4 млрд долларов является знаковым.”

На встрече Ратас подчеркнул, что Эстония не ждет помощи, а сама вкладывает средства в обеспечение безопасности. Расходы Эстонии на оборону составляют 2,17 % от ВВП, мы укрепляем собственную обороноспособность и безопасность границ и вносим свой вклад в борьбу с терроризмом и в миротворческие миссии вместе с союзниками.

Премьер-министр познакомил вице-президента Пенса с эстонскими электронными решениями в общественном секторе, обеспечивающими рост экономики. Также обсудили возможности более тесного сотрудничества в цифровой сфере и в сфере киберзащиты. Ратас отметил, что Эстония тесно сотрудничает с США в области кибербезопасности, а совместные учения и обмен информацией и экспертами являются хорошими возможностями для углубления сотрудничества.

Кроме этого премьер-министр и вице-президент говорили о сотрудничестве Европейского союза и США. „В качестве страны-председателя мы обязательно хотим вести свой вклад в укрепление трансатлантических связей и развитие в их рамках международной торговли, а также в борьбу с терроризмом и киберугрозами”, — сказал Ратас. „Продвижение в вопросе договора о свободной торговле между Европейским союзом и США было бы стратегически важным как для США, так и для Европы”.