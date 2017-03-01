Ратас на встрече с главой МИД ФРГ: сильная и единая Европа — в интересах каждого европейца

Премьер-министр Ратас встретился с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, с которым обсудил отношения двух стран, вопросы безопасности, ситуацию в Украине, будущее Европейского союза, а также вопросы, связанные с председательствованием Эстонии в ЕС.

”Германия является для Эстонии важным союзником как в Европейском союзе, так и в НАТО, у нас много общих взглядов и успешное сотрудничество в очень различных сферах жизни”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Премьер-министр Ратас представил обзор радостей и горестей Эстонии, и стороны совместно констатировали, что присутствие вооруженных сил Германии в Эстонии и нашем регионе укрепляет нашу общую оборону и безопасность Европы.

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Наряду с темами безопасности, одной из главных тем сегодняшней встречи премьер-министра Ратаса и министра иностранных дел Германии была тема будущего Европы. Обе стороны отметили, что Европа нуждается в соединении на разных уровнях — как в энергетической и транспортной, так и в цифровой сети. ”Европа без внутренних границ была невероятным достижением нашего поколения, но молодежь желает иметь везде, как дома, непрерывную связь, интернет, интернет-услуги и не представляет себе ни войны, ни границ”, — прокомментировал Габриэль. ”Желание стран-членов сохранять единство и прилагать усилия во имя единого будущего позволяет нам находить решения как сегодняшним проблемам безопасности и экономики, так и будущим вызовам — будь то сохранение трансатлантических отношений, глобализация, быстрое развитие технологий или неравенство”, — добавил Ратас.

Ратас ознакомил также министра иностранных дел Германии с приоритетами Эстонии на время председательствования в ЕС. ”Нашей задачей является открытая и ориентированная на обновление Европа, общий рынок и работа над вопросами безопасности. Для Эстонии также очень важна цифровая Европа и все, что касается свободного движения данных”, — сказал Ратас.

Говоря о последних изменениях ситуации в Украине, Ратас подчеркнул, что Европа не должна забывать о том, что произошло в Украине, Грузии и Молдавии, и должна придерживаться единой позиции в вопросах санкций в отношении России. ”Эскалация военных действий на востоке Украины показывает, что, к сожалению, еще нет готовности к мирному разрешению конфликта. До тех пор пока Россия не выполнит условия Минских соглашений, мы не можем говорить об ослаблении санкций”, — сказал премьер-министр.