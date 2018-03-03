Ратас на совете уполномоченных центристов: пора заканчивать с использованием "русской карты"

Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что центристы рассчитывают выиграть парламентские выборы весной 2019 года, и призвал все политические силы отказаться от использования на выборах т.н. "русской карты".

Об этом Ратас заявил на заседании совета уполномоченных Центристской партии, который проходит в субботу, 3 марта, в Кохтла-Ярве, сообщает rus.err.ee.

"Мы не делаем это [идем на выборы — прим. ред.] из желания любой ценой удержаться у власти. Мы не делаем это просто потому, что слишком долго, 16 лет, оставались на втором месте. Мы идем побеждать на выборах, потому что Центристская партия еще многое может сделать для Эстонского государства и народа", — заявил он.

По оценке Ратаса, в эстонской политике десятилетиями цинично использовалась т.н. "русская карта", но с этой практикой пора заканчивать.

"Эстонское государство и народ слишком ценны, чтобы в юбилейный год [эстонской государственности] раскалывать их противопоставлением и ложью", — заявил председатель Центристской партии, добавив, что жители Эстонии хотят достойных и содержательных дебатов, а не раскалывания общества по национальному признаку.