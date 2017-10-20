Ратас на Совете ЕС: мы решительно движемся вперед с темой дигитализации

Лидеры государств и правительств стран ЕС обсудили вчера в Брюсселе цели, поставленные на Таллиннском цифровом саммите, и подтвердили намерение решительно двигаться вперед в вопросах дигитализации Европы, передает Коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, Эстония как председатель ЕС хочет достичь соглашения с Советом ЕС и Европейским парламентом, по крайней мере, в отношении трех важных правовых актов: в области геоблокировки, аудиовизуальных медиа и международной доставки посылок.

”К лету будущего года нам необходимо договориться по вопросу свободного движения данных, постараемся продвинуться и в других важных вопросах цифрового рынка, например, в том, что касается авторских прав. 24 октября на внеочередном совещании министры ЕС, ответственные за цифровую сферу, обсудят, как дальше работать с итогами саммита, основное внимание при этом будет сфокусировано на вопросе кибербезопасности”, — отметил Ратас.

”Мы готовы начать переговоры с Европейским парламентом по вопросу развития распределительных сетей 5G. Cкорость передачи данных в сети 5G позволяет быстро передавать большой объем данных, это, помимо прочего, позволяет перейти к использованию беспилотного транспорта”, — сказал Ратас.

Премьер-министр оценил также содержательную дискуссию по вопросу цифрового налогообложения, в ходе которой лидеры государств и правительств согласились с тем, что устаревшие правила налогообложения требуют обновления по всему миру, не только в Европейском союзе.

Долго обсуждалась на заседании Совета ЕС также тема миграции. ”Как председатель мы прилагаем усилия к тому, чтобы найти решения для всех вопросов, связанных с миграцией, при этом важно, чтобы Европейский союз оставался солидарным. Бремя иммиграции является ключевым вопросом не для отдельных стран, а для всего Европейского союза. Эстония уже внесла 1,45 миллиона евро в Европейско-африканский трастовый фонд для решения миграционных проблем. Сегодня многие члены ЕС выразили готовность предоставить дополнительное финансирование”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, работа со странами — источниками эмиграции и странами, через которые поток мигрантов транзитом идет в ЕС, уже приносит свои плоды.

"Сотрудничество с Турцией было очень результативным, поток мигрантов оттуда уменьшился на 90 процентов, также, благодаря сотрудничеству с Ливией, удалось взять под более эффективный контроль миграционный путь по Центральному Средиземноморью”, — заявил Ратас.

За ужином руководители стран ЕС обсуждали внешнюю политику, прежде всего, отношения с Турцией. ”Ситуация с правами человека, свободой СМИ и демократией в Турции по-прежнему вызывает беспокойство, однако речь идет о важном стратегическом партнере как для ЕС в целом, так и для Эстонии. В наших интересах, чтобы Турция была демократической и стабильной, и чтобы интеграция с Европейским союзом служила маяком для турецкой экономики. Мы должны продолжить общение с Турцией”, — подтвердил Ратас.

Вместе с тем лидеры Европейского союза подчеркнули, что каждая страна, желающая вступить в Европейский союз, должна уважать основные европейские ценности, в том числе свободу слова и СМИ, а также принципы правового государства. В данный момент переговоры о вступлении Турции в Европейский союз остановились, их возобновление зависит от Турции. Лидеры ЕС намерены вскоре вернуться к обсуждению турецкого вопроса.

Встреча членов Совета ЕС продолжится сегодня до обеда. Темой сегодняшнего обсуждения является будущее Европейского союза. Руководители 27 государств получат обзор переговоров о выходе Великобритании их состава ЕС.