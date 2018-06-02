Ратас на собрании ЦПЭ: к строительству целлюлозного завода необходимо подходить взвешенно и по-государственному

В тоже время, по словам Ратаса, общество в долгу перед теми, кто годами вносил вклад в развитие Эстонии, работая и воспитывая детей. « Ситуация, когда большая часть людей почтенного возраста живут на гране нищеты, не должна быть приемлема ни для одной политической силы. Центристская партия работает во имя того, чтобы к 2020 году пенсии увеличились в целом на 100 евро. Для этого нам нужна поддержка жителей Эстонии и понимание со стороны других политических партий», - подчеркнул Ратас.

Он отметил, что последние месяцы привнесли немало захватывающих событий в политический ландшафт Эстонии. Сменились руководители Реформистской и Свободной партий, было инициировано движение Эстония 200, вышло со своей идеей реформирования общественного сектора целевое учреждение Государственная реформа ( Riigireformi Sihtasutus). Остро стоит вопрос строительства целлюлозного завода, по которому Центристская партия, из всех парламентских партий, заняла наиболее взвешенную позицию. « Мы понимаем вопросы людей, их страхи и противостояние. Мы четко сказали, что с учетом ущерба для окружающей среды и мнения местных жителей, строить завод нельзя. Но, с другой стороны, мы не можем «обнулять» инициативу предпринимателей», - сказал Юри Ратас.

Председатель Центристской партии отметил, что предприниматели и крупные инвестиции создают новые рабочие места для наших людей и способствуют росту благосостояния общества. А это, в свою очередь, создает те доходы, из которых мы платим пенсии пожилым, вкладываем во внутреннюю безопасность и местную жизнь.

«Поэтом мы придерживаемся мнения, что до принятия решения по строительству деревоперерабатывающего предприятия необходимо провести основательные исследования. Мы готовы к дискуссии и обсуждению, но их надо проводить взвешенно, исходя из государственного подхода, учитывая при любом выборе как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на всю Эстонию», - подтвердил Ратас.

Читайте речь председателя Центристской партии в полном объеме.

Уважаемый председатель Совета уполномоченных!

Дорогие однопартийцы!

Уважаемые гости!

Последние месяцы привнесли немало захватывающих событий в политический ландшафт Эстонии! В апреле был избран новый председатель Реформистской партии Эстонии, в мае произошла смена руководства Свободной партии. В дополнении, большое внимание СМИ привлекло движение Эстония 200. Буквально после этого вышло со своей идеей реформирования общественного сектора целевое учреждение Государственная реформа (Riigireformi Sihtasutus).

Если свести эти события воедино, то все они вызвали немало эмоций - положительных и негативных ожиданий и, что там скрывать, озабоченностей и страхов. Ветры перемен дуют быстро и всем политическим партиям нужно быть готовыми к тому, чтобы завтра быть немного лучше, чем вчера. В противном случае, эффект от многолетней работы или приемов новизны может быстро улетучиться.

Центристская партия не боится ни ветров перемен, ни штормов. Наше место в эстонской политике обозначено очень четко – пришли, чтобы остаться. Мы являемся партией, которую взрастил Народный фронт, и которая всегда стояла за справедливое и равноправное общество, за благополучие всех жителей Эстонии. Базовые ценности нашей программы остаются неизменными и не поддаются влиянию никакой коррозии.

Дорогие друзья!