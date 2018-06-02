02.06.2018, 14:50

Ратас на собрании ЦПЭ: к строительству целлюлозного завода необходимо подходить взвешенно и по-государственному

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rus.delfi.ee
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Foto: Kristjan Järv

Председатель Центристской партии Юри Ратас в своей речи на собрании Совета уполномоченных партии сказал, что в последнее время на политическом ландшафте наблюдается оживление, но есть вопросы, вызывающие опасения и страхи, сообщает пресс-служба партии.

Председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал, что в течение полутора лет, которые Центристская партия находится в правительстве, в числе прочего проведена налоговая реформа, повышены пособия для сельхозпроизводителей, выделены дополнительные деньги на здравоохранение.

«Мы добились самого быстрого за последние годы роста зарплат благодаря как налоговой реформе, так и другим решениям правительства», - отметил Ратас, приведя в пример учителей, работников культурной сферы, полицейских, спасателей, работников социальной сферы, ветеринаров и ИТ-специалистов.

В тоже время, по словам Ратаса, общество в долгу перед теми, кто годами вносил вклад в развитие Эстонии, работая и воспитывая детей. « Ситуация, когда большая часть людей почтенного возраста живут на гране нищеты, не должна быть приемлема ни для одной политической силы. Центристская партия работает во имя того, чтобы к 2020 году пенсии увеличились в целом на 100 евро. Для этого нам нужна поддержка жителей Эстонии и понимание со стороны других политических партий», - подчеркнул Ратас.

Он отметил, что последние месяцы привнесли немало захватывающих событий в политический ландшафт Эстонии. Сменились руководители Реформистской и Свободной партий, было инициировано движение Эстония 200, вышло со своей идеей реформирования общественного сектора целевое учреждение Государственная реформа ( Riigireformi Sihtasutus). Остро стоит вопрос строительства целлюлозного завода, по которому Центристская партия, из всех парламентских партий, заняла наиболее взвешенную позицию. « Мы понимаем вопросы людей, их страхи и противостояние. Мы четко сказали, что с учетом ущерба для окружающей среды и мнения местных жителей, строить завод нельзя. Но, с другой стороны, мы не можем «обнулять» инициативу предпринимателей», - сказал Юри Ратас.

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Председатель Центристской партии отметил, что предприниматели и крупные инвестиции создают новые рабочие места для наших людей и способствуют росту благосостояния общества. А это, в свою очередь, создает те доходы, из которых мы платим пенсии пожилым, вкладываем во внутреннюю безопасность и местную жизнь.

«Поэтом мы придерживаемся мнения, что до принятия решения по строительству деревоперерабатывающего предприятия необходимо провести основательные исследования. Мы готовы к дискуссии и обсуждению, но их надо проводить взвешенно, исходя из государственного подхода, учитывая при любом выборе как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на всю Эстонию», - подтвердил Ратас.

Читайте речь председателя Центристской партии в полном объеме.

Уважаемый председатель Совета уполномоченных!

Дорогие однопартийцы!

Уважаемые гости!

Последние месяцы привнесли немало захватывающих событий в политический ландшафт Эстонии! В апреле был избран новый председатель Реформистской партии Эстонии, в мае произошла смена руководства Свободной партии. В дополнении, большое внимание СМИ привлекло движение Эстония 200. Буквально после этого вышло со своей идеей реформирования общественного сектора целевое учреждение Государственная реформа (Riigireformi Sihtasutus).

Если свести эти события воедино, то все они вызвали немало эмоций - положительных и негативных ожиданий и, что там скрывать, озабоченностей и страхов. Ветры перемен дуют быстро и всем политическим партиям нужно быть готовыми к тому, чтобы завтра быть немного лучше, чем вчера. В противном случае, эффект от многолетней работы или приемов новизны может быстро улетучиться.

Центристская партия не боится ни ветров перемен, ни штормов. Наше место в эстонской политике обозначено очень четко – пришли, чтобы остаться. Мы являемся партией, которую взрастил Народный фронт, и которая всегда стояла за справедливое и равноправное общество, за благополучие всех жителей Эстонии. Базовые ценности нашей программы остаются неизменными и не поддаются влиянию никакой коррозии.

Дорогие друзья!

Много страстей вызывает вопрос строительства завода по переработке целлюлозы. Центристская партия, из всех политических партий Рийгикогу, заняла самую взвешенную позицию. Мы понимаем вопросы, поставленные людьми, страхи и противостояние. Мы четко сказали, что с учетом ущерба для окружающей среды и мнения местных жителей, строить завод нельзя. Но, с другой стороны, мы не можем «обнулять» инициативу предпринимателей. Именно наши предприниматели и крупные инвестиции создают новые рабочие места для наших людей и способствуют росту благосостояния общества. А это, в свою очередь, создает те доходы, из которых мы платим пенсии пожилым, вкладываем во внутреннюю безопасность и местную жизнь. За счет налогов мы платим за школьное питание, строим новые школы и детские сады. Этот список можно продолжить.

Поэтом мы придерживаемся мнения, что до принятия решения по строительству деревоперерабатывающего предприятия необходимо провести основательные исследования. Выяснить, что это означает для нашей природной среды, как повлияет на качество жизни людей этого региона и какую пользу принесет предпринимательству, рынку труда и государственной казне.

Только в этом случае мы можем принять решение, удовлетворяющее все стороны. Мы готовы к дискуссии и обсуждению, но их надо проводить взвешенно, исходя из государственного подхода, учитывая при любом выборе как краткосрочное, так и долгосрочное влияние на всю Эстонию.

Уважаемые участники собрания!

Мы находимся в правительстве полтора года. Это было время активной работы и пролетело оно быстро. Налоговая реформа, повышение пособий для сельхозпроизводителей, председательство в Совете Европейского Союза, административная реформа, выделение дополнительных денег на здравоохранение, строительство более солидарной пенсионной системы, празднование столетия Эстонской Республики по всей Эстонии и за ее пределами. Это только некоторые примеры важнейших событий за время нашего правления.

У нас нет причин стыдиться за то, что зарплаты растут благодаря как налоговой реформе, так и другим решениям правительства. Мы говорим об учителях, работниках культурной сферы, полицейских, спасателях, работниках социальной сферы, ветеринарах и ИТ-специалистах. Необходимая государству и людям работа нуждается в справедливой оплате, рост зарплаты в общественном секторе мотивирует повышение и в частном секторе.

Здесь я хочу поблагодарить наших министров, которые работают на благо развития сельской жизни, сильных самоуправлений, доступного и качественного образования, хорошей инфраструктуры и внедрения бесплатного общественного транспорта по всей Эстонии. В то же время, в правительстве мы стоим за государство с доступными услугами здравоохранения, более справедливыми пенсиями, обеспечивающее безопасность во всех смыслах. Также и за то, чтобы в следующий бюджетный период Европейского Союза Эстония получила справедливые дотации, как для сельского хозяйства, так и для других сфер. Все эти темы были важными для нас, когда мы были в оппозиции, на них мы сфокусированы и будучи в правительстве.

Конечно, перечисленным достижениям мы обязаны всем нашим сторонникам и, в широком смысле, всем жителям Эстонии. В развитие нашего общего государства вносят свой вклад сотни тысяч людей и десятки тысяч предпринимателей по всей Эстонии и за ее пределами. В результате трудовая занятость в минувшем году побила рекорд последних 20 лет.

Усилия наших работников и предпринимателей привели к устойчивому экономическому росту, который, в свою очередь, должен быть ощутим каждым человеком. Вовлекающий экономический рост - важнейшая ценность, о которой до сих пор слишком мало говорилось. Центристскую партию не удовлетворяет положение последних лет, когда создававшиеся богатства концентрировались лишь в руках самых состоятельных, усиливая неравенство в обществе. Роль государства не только в том, чтобы собирать налоги, но и в том, чтобы их справедливо распределять. Исходя из этого, мы принимали важнейшие решения - от налоговой реформы и повышения финансирования местных самоуправлений до пенсионной реформы.

Мы в долгу перед теми, кто привел нас к власти, годами вносил вклад в развитие Эстонии, работая и воспитывая детей. Мы не устаем повторять, что пожилые люди также должны получать какую-то часть от нашего экономического роста. Ситуация, когда большая часть людей почтенного возраста живут на гране нищеты, не должна быть приемлема ни для одной политической силы.

Центристская партия работает во имя того, чтобы к 2020 году пенсии увеличились в целом на 100 евро. Для этого нам нужна поддержка жителей Эстонии и понимание со стороны других политических партий. Решение важнейшей для общества проблемы не является популизмом, это наш мировоззренческий принцип.

Уважаемые однопартийцы!

Большие и продуманные изменения ведут жизнь вперед. Будь-то туннель Таллинн-Хельсиники, улучшенные и скоростные дороги, связывающие нас с Европой, четырехполосные основные магистрали, или еще более динамично развивающаяся страна, где люди могут себя реализовать.

Прекрасными примером являются молодежные стартапы, которые вывели Эстонию на мировой уровень и принесли значительные инвестиции. Государство должно со своей стороны подставить сильное плечо. Именно поэтому, будучи премьер-министром, я встречаюсь как с представителями традиционного предпринимательства, так и стартапов, чтобы получить максимальное представление, как еще государство может помочь в развитии нашего предпринимательства.

Серьезного дополнительного внимания требует наш сектор, связанный с цифровыми технологиями. Эстония по-прежнему сильное дигитальное государство и для меня большая часть делиться этим со своими зарубежными коллегами, предпринимателями и широким кругом людей как в Эстонии, так и за ее пределами. Но главное - технологии делают нашу жизнь проще и удобнее.

В то же время, мы должны признать, что развитие годами шло недостаточно быстро и порой мы больше внимания уделяем тому, чтобы хорошо выглядеть в глазах наших зарубежных партнеров, не занимаясь реальным содержанием. Я рад, что сегодняшнее правительство больше, чем прежде, вкладывает в эту область и делает все, чтобы эстонский ИТ-тигр прыгал снова быстрее, дальше и выше.

Уважаемые единомышленники!

Мы многое сделали для развития жизни в Эстонии, но еще большее поле деятельности расстилается перед нами. В ходе подготовки к выборам в Рийгикогу мы хорошо понимаем как много еще нерешенных проблем. В дополнении к опыту и знаниям наших министров, парламентариев, руководителей местных самоуправлений мы опираемся на обратную связь, полученную в ходе кампании 101 народная встреча.

Здесь я хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в проведение и организацию этой важной инициативы или делает предложения со своей стороны. Знаю, что мы уже наполовину реализовали этот проект и собраны уже сотни, если не тысячи идей как сделать нашу общую родину еще лучше.

В то же время мы должны работать над улучшением нашего имиджа. Опросы, касающиеся поддержки партий показывают, что правительство не сумело достаточно обоснованно разъяснить свой выбор и политику и, конечно, мы и сами не безгрешны.

Следующие полгода важнейшей задачей является восстановление поддержки правительства и здесь должны приложить все силы входящие коалицию партии и их члены. Я уверен, что речь идет о временном падении, которое мы преодолеем, работая вместе.

Моя уверенность основывается на проведенном весной исследовании Turu-uuringute AS, согласно которому уровень доверия к правительству, институтам парламента и премьер-министра по-прежнему в плюсе. А ведь еще в октябре 2016 году, до нашего прихода в правительственную коалицию, ситуация была совсем иная. На тот момент количество людей, не доверяющих правительству, парламенту и премьер-министру было существенно больше. Поэтому, несмотря на временные неудачи и некоторые недостатки, мы на верном пути.

Во имя борьбы за доверие, но еще больше ради его сохранения, мы должны много работать каждый день и каждый час.

Само собой разумеется, что доверие может быть потеряно только один раз. Мы не можем позволить себе глупые действия или бездумные речи в газетах, на общественных мероприятиях или в социальных сетях. Центристская партия - старейшая, самая большая и опытная политическая партия в Эстонии, и мы должны действовать соответственно. Как по отдельности, так и всей партии в целом.

Точно так же я не устаю утверждать, что в нашей стране или в каком-либо местном самоуправлении нет места коррупции. Общественные деньги должны служить общественным интересам. Точка. Здесь не может быть никаких «но».

Спасибо руководству города Таллинн, которые серьезно отнеслись к борьбе с коррупцией в столице, и подало этим пример всем муниципалитетам. Коррупция - это не просто проблема нечестных людей, либо вопрос отдельного местного самоуправления или партии. Это общая проблема всего общества и всех эстоноземельцев.

Точно так же мы должны быть примером и лидером и в партийном отношении. На сегодняшнем заседании Совета уполномоченных мы принимаем кодекс этики, который сделает весь политический ландшафт страны более честным, цивилизованным и этичным. Это не просто громкое название документа, а полезный практический кодекс для однопартийцев. В желании добиться широких изменений мы сами должны быть примером. Другие последуют этому рано или поздно.

Строя и развивая партию, мы должны учиться и на прошлом. Дорогие друзья, Центристская партия, критикуя безопасность электронных выборов, привлекла большое внимание, но и заслужила репутацию реакционера. Мир и общество развиваются, и вместе с ним меняются ожидания и привычки людей. Упрощенные рабочие процессы, более быстрые и лучшие способы управления бизнесом и выполнения обязательств - это настоящее и будущее.

Центристская партия не должна выступать против электронных выборов, а сосредоточится на позитиве. Подумать, как сделать их лучше для людей, более безопасным и заслуживающим доверия для тех, кто сомневается. Я предлагаю принять новое продуманное заявление по вопросу электронных выборов на следующем заседании Совета уполномоченных.

Уважаемые единомышленники!

Все эти шаги необходимы, чтобы сплотить наши ряды и укрепить фундамент. Скоро начинается лето, когда, конечно же, необходимо отдыхать и запасаться энергией. Уже осенью мы вступаем в избирательную кампанию в Рийгикогу. Впереди нас ждем серьезная работа, может быть тяжелее, чем когда-либо прежде. Но это усилие стоит того, самоотдача необходимо. На выборах в Рийгикогу нас устроит только золотая медаль, и мы пойдем на выборы за победой.

Я подчеркиваю, что Центристская партия не хочет власти, чтобы удовлетворить свои амбиции. Нам хорошо известно, что управление – это, прежде всего, ответственность. Ответственность за наше государство, народ и будущие поколения.

Мы не согласны с государством, которое поворачивается спиной к обычным людям. Мы не хотим возвращения менталитета «каждый за себя». Мы хотим честного, солидарного, безопасного государства, которое ценит как пожилых, трудящихся, так и молодых людей. Государство, которое не делит своих людей по этническому признаку, полу, возрасту или месту жительства. Государство, которое принадлежит каждому человеку и государство, для которого каждый человек свой.

Центристская партия является строителем такого государства, и именно поэтому мы должны победить на выборах в Рийгикогу. Однако лучший результат нам не сможет принести лозунг или рекламное агентство, или же средства, потраченные на предвыборную рекламу. Мы сможем выиграть только все вместе или вовсе не выиграть.

Я благодарю вас и прошу вас трудиться и дальше

Успехов Центристской партии! Успехов Эстонии!

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