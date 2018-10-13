Ратас на съезде партии: последние два года были очень содержательными. Просто ОЧЕНЬ!(13)
Сегодня на съезде партии Юри Ратас произнес речь. Приводим ее в полном объеме.
Сегодня на съезде партии Юри Ратас произнес речь. Приводим ее в полном объеме.
Я хочу начать с поздравления по случаю дня рождения нашей любимой партии. Центристская партия Эстонии вчера, 12 октября, отмечала 27-летие со дня учредительного ее съезда. Мои особые поздравления адресованы всеми уважаемым членам-учредителям партии, многие из которых присутствуют сегодня в этом зале.
Дорогие соратники по партии!
Мне выпала подлинная честь стоять перед съездом Центристской партии впервые в качестве ее председателя и премьер-министра. Я благодарю вас за поддержку и доверие, оказываемые мне с 5 ноября 2016 года. Я также благодарю всех сторонников Центристской партии, которые одобрили выбранное нами направление. Причем, как при проведении различного рода исследований общественного мнения, так и на местных выборах прошлого года.
Последние два года были очень содержательными. Просто, ОЧЕНЬ! Смена председателя Центристской партии, вхождение вновь после более чем десятилетнего перерыва в правительство, многие значительные реформы в области налоговой политики, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, самоуправления и бесплатного общественного транспорта. А еще председательствование в Европейском Союзе, победа на местных выборах, празднование 100-летия Эстонской Республики. ”Неплохо”, — сказал бы Мати Алавер.
Наряду с управлением государством, мы вложили немало сил в укрепление Центристской партии и разрешение накопившихся с годами проблем. Будем честными: продажа здания бюро партии за долги была делом не легким, но неизбежным. Я уверен, что мы как партия извлекли уроки из прошлых ошибок, а потому гарантийные письма и непонятные финансовые решения ушли навсегда в прошлое. Центристская партия сегодня — партия с сознанием своей ответственности, сильной финансовой дисциплиной и прозрачными денежными делами.
В результате более трудных и значительных, или более легких и менее значительных решений мы добились главного — наши избиратели одобрили выбор нашей партии и политику правительства. Мы все чаще и чаще слышим, как люди в Эстонии — в автобусе, на улице ли, на многолюдных мероприятиях и в социальных СМИ, у магазина и в самолете говорят: на выборах в Рийгикогу мы поддержим вас и Центристскую партию. Это самое высокое признание и доверие, которое может оказать избиратель. И это нужно заслуживать каждый день своими делами, беречь и наращивать.
Дорогие друзья!
Силу любой партии наглядно показывает то, приходят в нее или уходят. Мы слишком много лет были партией, из которой, скорее, уходили. Стоя два года назад перед вами в качестве кандидата в председатели, я подчеркивал, что это положение надо изменить. Любая команда нуждается как в старых опытных деятелях, так и в новичках.
Мне искренне приятно, что в команду Центристской партии вошел нынче Янек Мягги. Янек — сильный командный игрок, зарекомендовавший себя как в должности министра государственного управления, так и в роли предпринимателя.
Я благодарю также Кайдо Хёэвельсона, который присоединился к нам в сентябре. Кайдо — активный застрельщик жизни на селе, и сильный эксперт азиатского направления. Достижения Баруто в спорте и на телевидении способствовали немало формированию позитивного представления об Эстонии в мире.
Недавно вступил в Центристскую партию бывший министр по делам регионов Яан Ыунапуу, который хорошо потрудился также как депутат Рийгикогу и вице-мэр Тарту. Его опыт и знания, бесспорно, пойдут на пользу всей партии.
Я счастлив, что к нам решил присоединиться и Ляэнераннаский волостной старейшина Микк Пиккметс. Микк обладает многолетним опытом работы как на уровне руководства местным самоуправлением, так и в качестве советника в Рийгикогу и Европейском парламенте.
Янек, Кайдо, Яан и Микк! Добро пожаловать в нашу команду!
Центристская партия пополнилась еще многими очень дельными людьми из самых разных сфер, вернулись к нам и многие бывшие однопартийцы. Все это свидетельствует о том, что мы открытая, стремящаяся к прогрессу жизнеспособная партия. Двери Центристской партии по-прежнему открыты для всех людей, придерживающихся мировоззрения, основанного на справедливости и солидарности.
Последние два года были для нашей партии хорошими. В успех Центристской партии внесли вклад каждое собрание, каждая региональная организация, каждое отделение. Каждый член партии и каждый ее сторонник. Благодарю вас всех, дорогие друзья!
Секрет нашего успеха в том, что мы отстаиваем благополучие каждого человека, не спрашивая, где они живет или кем работает, какого мировоззрения придерживается, или какого он пола и какой национальности. Этот главный принцип отличает нашу родную партию от всех других. И именно поэтому Центристская партия призвана играть крайне важную и чрезвычайно ответственную роль в эстонской политике.
Очень хорошо выражают мировоззрение Центристской партии Эстонии строки из стихов Пауля-Ээрика Руммо: ”Как пчелиный рой мы всегда заодно, потому и не тонем, не идем на дно”.
Дорогие соратники!
Баллотируясь на съезде в 2016 году в председатели партии, я заверял вас, что Центристская партия не прогнется и не сломается, оказавшись в правительстве, под давлением конкурентов. Рамки нашей программы изготовлены из закаленной стали, и мы всегда исходим из ожиданий членов партии и всех жителей Эстонии. Рост числа наших сторонников свидетельствует, что мы на правильном пути.
Я хочу искренне поблагодарить наших партнеров по коалиции — Социал-демократическую партию и ”Исамаа”. Мы совместными усилиями разрушили немало мифов. Наше правительство доказало, что Эстонией как государством можно успешно управлять и без Партии реформ. Экономика растет, уровень жизни населения страны улучшается, покинувшие Эстонию в предшествующие годы люди начинают сюда возвращаться. В 2017 году приехали в Эстонию на 5258 человек больше, чем из нее уехали.
И при этом на наше правительство велись беспочвенные атаки в связи с поступлением налогов. На самом деле, за восемь месяцев нынешнего года налоговые доходы центрального правительства составили 4,77 миллиарда евро, что на 60 миллионов больше, чем предусматривалось бюджетом на 2018 год, и на 2 миллиона евро больше, чем прогнозировалось летом.
Сделали мы и казавшееся невозможным в области реформы не облагаемого подоходным налогом дохода. Мы повысили не облагаемый налогом минимум для людей с небольшим и средним доходом до 500 евро в месяц. Сотни тысяч людей теперь ежемесячно имеют дополнительно 64 евро. Это самая значительная налоговая реформа в нынешнем столетии, отрезавшая любой партии возможность возврата к прошлому.
Весьма любопытно, что наш пожизненный критик — Партия реформ, оказавшись в оппозиции, самым коренным образом изменил свою прежнюю риторику. Теперь реформисты обещают сохранить не облагаемый доход в 500 евро, но хотят расширить эту привилегию и на самую зажиточную часть общества.
Очень хотелось бы спросить дорогих реформистов: друзья, а где вы были 17 лет? Да, Партия реформ тоже повышала не облагаемый налогом минимум. Прямо-таки по 10 евро в год, имея целью к 2019 году довести его до 205 евро. Такими темпами мы до уровня в 500 евро дошли бы, в лучшем случае, к 2050 году…
Нынешнее предложение Партии реформ повысило бы доход всех людей, получающих в месяц 2100 евро и больше, на 100 евро в месяц. Однако Центристская партия не может согласиться с политикой, от которой выигрывает лишь самая зажиточная часть общества. Мы бы направили эти 200 миллионов евро на внеочередное повышение пенсий. От каждого решения правительства должно выигрывать молчаливое большинство общества, а не его богатое меньшинство. Центристская партия продолжит проведение справедливой налоговой политики!
Точно из тех же принципов мы исходим в вопросах здравоохранения. Правительство Центристской партии Эстонии, Социал-демократической партии и ”Изамаа” направило Больничной кассе несколько сот миллионов евро дополнительных средств. Одновременно мы ввели дополнительную компенсацию на лекарства, сделавшую рецептурные лекарства более доступными для десятков тысяч людей. В результате наших решений постепенно сокращаются очереди на лечение и люди получают возможность на более выгодных для них условиях приобретать необходимые им лекарства.
Центристская партия Эстонии четко придерживается позиции, что справедливое государство обеспечивает медицинскую помощь всем! Мы не согласны с ползучей приватизацией здравоохранения и с отменой социального налога.
Дорогие друзья!
Эстонию не надо возвращать к прошлому, мы должны двигаться вперед. Развивая при этом наши сильные стороны, среди которых солидарная система здравоохранения. Все попытки ее разрушить надо подавлять в зародыше!
Уважаемые единомышленники!
Под руководством Центристской партии уже в 2013 году в Таллинне был введен бесплатный проезд на общественном транспорте. Во время многолетнего пребывания в оппозиции мы обещали, что распространим тот же принцип на все уездные линии. С 1 июля нынешнего года в одиннадцати уездах уездные автобусы стали бесплатными для всех. Это серьезный выигрыш для сельских жителей.
Первые месяцы пользования бесплатным проездом показали, что решение оказалось очень популярным. В сельской местности, пользуясь бесплатным проездом на работу и с работы, многие выигрывают в год 13-ю месячную зарплату. Наряду с бесплатностью проезда, мы уделили внимание также совершенствованию сети линий и графиков движения. Надеюсь, что вскоре к системе бесплатного проезда в общественном транспорте присоединятся все уезды Эстонии.
Мы также решительно улучшили доходную базу местных самоуправлений. Центристская партия всегда сознавала, что центральное правительство и самоуправления — партнеры, а не конкуренты. Исполнительный директор Союза городов и волостей Эстонии Юри Выйгемаст образно сказал, что во времена кризиса местные самоуправления загнали головой под воду и держали ее под водой еще долго время после того, как кризис миновал. Мы покончили с этой несправедливостью, и местные самоуправления получат, в дополнение к общему росту налоговых поступлений, в 2018-2021 годах еще 185 миллионов евро.
Мы вышли также с поддержкой программ регионального развития в Ида-Вируском уезде и на юго-востоке страны и начали переводить в уезды оплачиваемые из государственного бюджета рабочие места. Из Таллинна выводятся примерно 1100 рабочих мест, из которых по состоянию на август 2018 года уже были выведены 650.
Значительно увереннее могут себя чувствовать и крестьяне. Наше правительство четко повернулось к ним лицом, слушает их и поддерживает. С прошлого года мы выплачиваем крестьянам вновь переходные, а в дополнение к ним еще и всякого рода чрезвычайные субсидии. Мне представляется очень важным, что мы нашли 1,9 миллиона на восстановление и развитие коневодческого центра в Тори. В нынешнем году мы выделили из резервного фонда правительства Целевому учреждению развития сельской жизни 20 миллионов евро, чтобы смикшировать последствия засухи для наших полеводов.
Справедливое государство развивает жизнь как в городе, так и в деревне, потому что людям должно быть хорошо жить в любом уголке Эстонии. Сохранение жизнеспособности сельских регионов в значительной степени опирается на энтузиазм людей и веру в перспективы сельской жизни. Решающее значение здесь имеют государственная поддержка, целостная сельская и региональная политика.
Дорогие собратья-центристы!
Наша совершенно четкая позиция заключается в том, что справедливое государство должно обеспечивать справедливую оплату труда и создавать чувство безопасности у всех! Поэтому мы, будучи в правительстве, провели повышения заработной платы в области образования, культуры, социальной сфере, сферах инфотехнологии, ветеринарии и внутренней безопасности. Средняя заработная плата учителей в 2019 году возрастет до 1500 евро.
Минимальная зарплата патрульных полицейских и пограничников составит с будущего года 1280 евро, к чему добавляются региональные доплаты. Так, в Ида-Вируском уезде доход патрульного полицейского будет 1700 евро. Средний основной оклад спасателей увеличится в будущем году на 23,6%, к чему добавятся еще в среднем 11% доплаты за работу в ночное время и выходные.
Уважаемые сидящие в зале!
Мы всегда подчеркивали важность приличной инфраструктуры, чтобы люди могли передвигаться безопасно, удобно и быстро. Правительство Эстонской Республики недавно утвердило проект государственного бюджета на следующий год, по которому мы продолжим крупномасштабные строительные работы на основных магистралях Эстонии — шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, Таллинн-Пярну-Икла и Таллинн-Нарва. Например, в ближайшие годы перестроим в четырехрядный участок Нарвского шоссе между Ааспере и Хальяла, который называют чуть ли ни смертельным. Но самый большой рост дорожного строительства ожидается здесь, в Пярнуском уезде, потому что финансирование получит создание первых 2+2-рядных участков на пути Виа Балтика в Пярнуском уезде. В то же время мы продолжим строительство Тартуского шоссе — развитие одного участка не должно стопорить развитие всех остальных!
Цель Центристской партии на выборах — перестроить наши основные шоссе (Таллинн-Тарту, Таллинн-Пярну и Таллинн-Нарва) с помощью кредитов в четырехрядные. Годами ожидавшиеся инвестиции — это вклад как в безопасность движения, так и в экономию времени людей и наш экономический рост.
Экономику мы оживили и выводом на биржу миноритарной доли Таллинского порта. Порт -–первое государственное предприятие в нынешнем столетии, чья миноритарная доля выведена на биржу. Цель этого шага — дать людям большие возможности для инвестирования, повысить эффективность и прозрачность функционирования государственных предприятий. Активность торговли акциями была высокой и оживила всю таллинскую биржу.
Справедливое государство доводит экономический рост до всех!
Точно так же ценим мы предпринимательство и предприимчивость. Для того, чтобы Эстония удерживалась в конкуренции на получение крупных иностранных инвестиций, чтобы наши предприятия могли расширяться, надо обеспечить энергоемким предприятиям конкурентный производственный вход. Снижение акцизов на электроэнергию и газ для крупных потребителей и смягчение регуляции по прямой линии — важные шаги по поддержке предпринимательства.
Мы приступили и к возврату крупных торговых судов под сине-черно-белый флаг Эстонии. Сейчас под этим флагом ходят по морям ровно ноль судов водоизмещением свыше 500 тонн. План правительства — создать для них благоприятную налоговую систему, которая привлекла бы к регистрации судов у нас. В то же время мы будет улучшать службы судового регистра и берегового обслуживания.
Эстония продвинулась в вопросах сокращения бюрократии. Некоторое время назад предприниматели представили 252 предложения рабочей группе по сокращению бюрократии. На сегодня большая их часть уже реализована. И конечно же, мы считаем важным, чтобы государство не запрашивало у людей и предприятий одни и те же данные по нескольку раз.
Предпринимателей мы поддерживаем и через налоговую политику. Одним из первых решений нашей коалиции стала отмена запланированного предыдущим правительством повышения ставки налога с оборота на гостиничные предприятия. По оценке Института конъюнктуры Эстонии, это привело бы к спаду числа посещающих Эстонию иностранных туристов в пределах до 180 тысяч человек. Точно так же мы отменили намеченный правительством, которым руководила Партия реформ, на нынешний год рост акциза на дизельное топливо.
Дорогие слушатели!
Центристская партия сознает, что качественное и доступное образование — основа основ нашего будущего. Справедливое государство предоставляет возможность получения хорошего образования каждому! Мы поддерживаем обеспечение каждого ребенка местом в детском саду, создание возможности получения образования вблизи дома, развития профессионального образования, обеспечение внимания и поддержи детям с особыми потребностями. Мы продолжаем отстаивать бесплатность высшего образования и дальнейшее увеличение поддержки докторантов.
Одно из самых важных решений нашего правительства касается повышения оплаты труда учителей школ и детских садов. Учителя Эстонии вывели наше образование в число лучших в мире и заслуживают признания со стороны всего общества. Средняя зарплата учителей возрастет в будущем году до 1500 евро. На повышение оплаты труда учителей детских садов правительство в то же время направляет местным самоуправлениям 15 миллионов евро.
Наши деятельные министры-центристы, наши доблестные депутаты в Рийгикогу и Европейском парламенте, наши представители в местных самоуправлениях и трудолюбивый коллектив бюро Центристской партии стояли и стоят за развитие всей Эстонии, за развитие нашей партии. Вся команда Центристской партии за работу и усилия, приложенные в эти два года, заслужила нашу благодарность и бурные аплодисменты.
Уважаемые единомышленники!
Центристская партия значительно расширила свой политический фокус и компетенцию. Сегодня мы активно говорим на темы, которые раньше замалчивались. Политика Европейского Союза, вопросы международной политики и политики безопасности, наличие работы в будущем, политика в области семьи и молодежи. В то же время нами не забыты благосостояние пожилых людей, социальная сфера и сфера здравоохранения, сельская жизнь и защита прав национальных меньшинств.
Мы несем ответственность за развитие и имидж Эстонии на родине и на международной арене. Центристская партия стала не только выразителем мнений, но и партией, несущей бремя ответственности как на внутри-, так и на внешнеполитической арене.
Нам задают вопросы и ждут решений во всех сферах деятельности. Рост доходов, детских пособий, поддержка молодых семей, стабильное и прогрессивное развитие экономической среды. Исключительный рост пенсий, уменьшение очередей на оказание медицинской помощи и нагрузок по уходу за родными.
Поддержка хорошего уровня образования и рост зарплат учителей, финансирование науки и инноваций. Строительство нашей инфраструктуры, развитие бесплатного общественного транспорта и нормального сообщения с островами. Поддержка сельского хозяйства — от производства зерна до выплат субсидий на пчеловодство.
Центристская партия развивает э-государство, знания и законодательство в части технического интеллекта, четвертой промышленной революции и самодвижущихся автомобилей. Мы стоим за укрепление стартапов, государственную реформу, совершенствование дипломатической службы и безопасности Эстонии. Под руководством Центристской партии эстонское государство активно участвовало в деятельности ООН, НАТО и Европейского Союза.
Уважаемая партия!
Прошло два года после предыдущего съезда и нашего прихода в правительство. Теперь нам нужно подумать и вместе решить, что делать дальше. Нам нужно сформулировать свое видение будущего и нанести на карту свой маршрут его достижения. Тогда у людей появится основание для того, чтобы решать — следовать ли за нами, или за какой-нибудь иной партией в Эстонии. В свободной стране это — дело выбора свободных людей.
Наше видение будущего — это правовое государство с сильным средним классом, где как люди трудоспособного возраста, так и пожилые уверены в своем будущем. Где хорошее образование, своевременное и качественное медицинское обслуживание, пенсия, достаточная для удовлетворения всех жизненных потребностей это блага, о доступности которых не торг не ведется. Такое государство не построить за несколько лет, и для этого недостаточно 25 мест в парламенте. Нам нужна убедительная победа на выборах!
Брошенный нами вызов тяжел и путь к его реализации долгий, но мы пройдем его, если останемся на правильной — центристской дороге. Если же мы вновь сместимся вправо, то неравенство еще более углубится, и Эстония останется государством, где богатое меньшинство, слишком много бедных, а средний класс не в состоянии постоять за свои права.
Наше видение — это государство с растущим населением. Эстония должна стать лучшим местом для учебы, жизни, работы и создания своей семьи. Построим такую Эстонию, в которой родившиеся здесь захотят здесь и остаться, а уехавшие — вернуться. Дорогие соотечественники, которых жизнь занесла далеко от дома, знайте, что мы ждем вашего возвращения в Эстонию. Сегодня, завтра, всегда.
Наше видение будущего — это зеленая Эстония. Эстония, облагораживающая свои леса и природу. Эстония, в которой достигнут баланс между социальной, экономической и природной средой. Где в городах и сельской местности удобные для передвижения дороги, чтобы родители не должны были привозить детей в школу на автомобилях, а учащиеся сами могли бы передвигаться большую часть года на велосипедах, удобно и безопасно. Наше видение — это правовое государство, которое оставит в наследие будущим поколениям чистую жизненную среду!
Наше видение будущего — это безопасная и мирная Эстония. Мы не хотим конфликтов, войны и жизни со страхом перед войной. Мы хотим мира как на родине, так и в Европе, и во всем мире. Во имя этого мы напряженно работаем как у себя, так и во всех международных организациях. Мы предпочитаем бесконечные переговоры оружию. Естественно, что при этом мы готовы защищать себя и союзников, если возникнет необходимость. Поэтому и в будущем мы будем вкладывать не менее 2% от ВВП в государственную оборону. Это надполитический консенсус, который наше правительство еще укрепило.
Наше видение будущего — это Эстония, нашедшая ответ на вопрос, как правильно облагать налогами цифровую экономику 21-го века. Так, чтобы тем, кто нуждается в помощи, были обеспечены социальные услуги и пособия, но у налогоплательщиков, вносящих свою лепту в бюджет, была уверенность, что ожидаемый от них вклад справедлив и попадет в правильное место.
Наше видение — это справедливое государство, заботящееся обо всех своих людях! Государство, которое хочет и умеет помогать нуждающимся намного лучше, чем сегодня. Наше государство — малочисленное, зачастую мы знаем многих лично. Мы должны так умно преобразовать свою социальную систему, чтобы она оказывала помощь человеку там, где он нуждается, эффективно и быстро. А не тратить время и деньги на бесполезную бюрократию.
Наше видение будущего — это Эстония, в которой политическая культура находится на значительно более высоком уровне. Где политик, подстрекающий к применению насилия, издевающийся или унижающий своих оппонентов, ведущий себя хамски и невежливо, отправляется своими же коллегами или обществом на скамью штрафников. Это же относится и к тем, кто приходит в политику с нечестными намерениями. В Центристской партии Эстонии царит нулевая толерантность к коррупции.
Наше видение — это Эстония с сильной культурой. Развитие эстонской литературы и поэзии, изобразительного искусства, кино и других искусств, обогащающих нашу культурную жизнь, имеет важное значение. Новое здание Эстонской художественной академии в Пыхья-Таллинне хорошо видно из окон дом Стенбока. В то же время я не считаю правильным этот частокол, который пришлось преодолевать энергичному коллективу академии и студентам. Государство должно поступать по справедливости и в отношении своих вузов, потому что их вклад в общество неоценим.
Мы творчески строим умнеющую экономику, в которой основной является работа ума. Эстонский язык живет в сердце нашей культуры, каждый удар которого отзывается эхом не только в эстонской, но и в мировой культуре через наших композиторов, музыкантов, а также рэперов или танцоров.
Эстонский язык настолько силен, что осознает, что Эстония всегда была и навсегда останется государством, в котором живут носители других культур и языков. Каждый имеет право быть частью как культуры Эстонии, так и своей семейной и наследственной культуры, чувствовать себя свободным и равноправным в свободной стране.
Дорогие единомышленники!
Мы не желаем украшать концепцию видения Центристской партии пустыми лозунгами. Наша цель ясна — построить государство, справедливое ко всем. Всех уважающую, равноправную и справедливую Эстонию. Я прошу всех вас, находящихся в зале или слушающих нас дома, — станьте вместе с нами на этот путь. Мы ждем всех, кто желает приложить руки и вместе со всеми нами внести свой вклад.
Конечно, я не обещаю, что всегда будет легко. Мы живем в местах, где погода зачастую плохая, а история — сложная. Но верьте мне, если каждая женщина и каждый мужчина засучит рукава, то мы способны достичь и сделать все, что угодно. Ни одна мечта не будет слишком велика.
Каждый из вас находится в моей команде. Точно так, как я являюсь премьер-министром для каждого человека в Эстонии. Давайте вместе работать, пока мы не сможем гордо сказать, что Эстония — государство, справедливое для всех!
Центристская партия Эстонии должна выиграть выборы, чтобы исключить создание Партией реформ и консерваторами крайне правого правительства. Это не послужило бы интересам справедливой Эстонии и большинства жителей Эстонии. Справедливое государство уважает всех своих людей, а не противопоставляет цинично общины во имя получения голосов на выборах. Наш лозунг простой и ясный: все 1, 3 миллиона человек — это наши люди. Центристская партия никого не бросает!
Уважаемые соратники!
В эстонской политике нет силы, которая могла бы предотвратить нашу победу на выборах, если мы сами не дадим такой возможности. Не будем возноситься, видя высокие рейтинги. Давайте сделаем правильный выбор и примем справедливые решения. Избежим ошибок и не поведемся на провокации конкурентов.
Нас ждет тяжелая и напряженная избирательная кампания, но мы знаем, что всегда сможем положиться друг на друга. В успех Центристской партии ежедневно вносят вклад сотни и тысячи людей. В этом и есть наша сила. У нас большая, энергичная, трудолюбивая и дружная команда. Мы больше всех встречаемся с людьми, общаемся, слушаем и делимся своими взглядами. Мы — народная партия!
Благодарю каждого из почти 15 000 членов Центристской партии и более 150 000 людей, поддерживающих ее, за внесенный вклад, и выражаю заранее признание за дальнейшую преданность нашему делу. Благодарю за то, что вы поверили в меня, и что вы со мной.
Я готов посвятить каждый миг, час, день, неделю тому, чтобы в Эстонии все было хорошо, и чтобы Центристская партия выиграла выборы после 16-летнего перерыва. Я верю в это, мы сможем это, мы сделаем это все вместе.
Да здравствует Эстония!
Да здравствует Центристская партия!
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