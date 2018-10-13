Ратас на съезде партии: последние два года были очень содержательными. Просто ОЧЕНЬ!

Наши деятельные министры-центристы, наши доблестные депутаты в Рийгикогу и Европейском парламенте, наши представители в местных самоуправлениях и трудолюбивый коллектив бюро Центристской партии стояли и стоят за развитие всей Эстонии, за развитие нашей партии. Вся команда Центристской партии за работу и усилия, приложенные в эти два года, заслужила нашу благодарность и бурные аплодисменты.

Уважаемые единомышленники!

Центристская партия значительно расширила свой политический фокус и компетенцию. Сегодня мы активно говорим на темы, которые раньше замалчивались. Политика Европейского Союза, вопросы международной политики и политики безопасности, наличие работы в будущем, политика в области семьи и молодежи. В то же время нами не забыты благосостояние пожилых людей, социальная сфера и сфера здравоохранения, сельская жизнь и защита прав национальных меньшинств.

Мы несем ответственность за развитие и имидж Эстонии на родине и на международной арене. Центристская партия стала не только выразителем мнений, но и партией, несущей бремя ответственности как на внутри-, так и на внешнеполитической арене.

Нам задают вопросы и ждут решений во всех сферах деятельности. Рост доходов, детских пособий, поддержка молодых семей, стабильное и прогрессивное развитие экономической среды. Исключительный рост пенсий, уменьшение очередей на оказание медицинской помощи и нагрузок по уходу за родными.

Поддержка хорошего уровня образования и рост зарплат учителей, финансирование науки и инноваций. Строительство нашей инфраструктуры, развитие бесплатного общественного транспорта и нормального сообщения с островами. Поддержка сельского хозяйства — от производства зерна до выплат субсидий на пчеловодство.

Центристская партия развивает э-государство, знания и законодательство в части технического интеллекта, четвертой промышленной революции и самодвижущихся автомобилей. Мы стоим за укрепление стартапов, государственную реформу, совершенствование дипломатической службы и безопасности Эстонии. Под руководством Центристской партии эстонское государство активно участвовало в деятельности ООН, НАТО и Европейского Союза.

Уважаемая партия!

Прошло два года после предыдущего съезда и нашего прихода в правительство. Теперь нам нужно подумать и вместе решить, что делать дальше. Нам нужно сформулировать свое видение будущего и нанести на карту свой маршрут его достижения. Тогда у людей появится основание для того, чтобы решать — следовать ли за нами, или за какой-нибудь иной партией в Эстонии. В свободной стране это — дело выбора свободных людей.

Наше видение будущего — это правовое государство с сильным средним классом, где как люди трудоспособного возраста, так и пожилые уверены в своем будущем. Где хорошее образование, своевременное и качественное медицинское обслуживание, пенсия, достаточная для удовлетворения всех жизненных потребностей это блага, о доступности которых не торг не ведется. Такое государство не построить за несколько лет, и для этого недостаточно 25 мест в парламенте. Нам нужна убедительная победа на выборах!

Брошенный нами вызов тяжел и путь к его реализации долгий, но мы пройдем его, если останемся на правильной — центристской дороге. Если же мы вновь сместимся вправо, то неравенство еще более углубится, и Эстония останется государством, где богатое меньшинство, слишком много бедных, а средний класс не в состоянии постоять за свои права.

Наше видение — это государство с растущим населением. Эстония должна стать лучшим местом для учебы, жизни, работы и создания своей семьи. Построим такую Эстонию, в которой родившиеся здесь захотят здесь и остаться, а уехавшие — вернуться. Дорогие соотечественники, которых жизнь занесла далеко от дома, знайте, что мы ждем вашего возвращения в Эстонию. Сегодня, завтра, всегда.

Наше видение будущего — это зеленая Эстония. Эстония, облагораживающая свои леса и природу. Эстония, в которой достигнут баланс между социальной, экономической и природной средой. Где в городах и сельской местности удобные для передвижения дороги, чтобы родители не должны были привозить детей в школу на автомобилях, а учащиеся сами могли бы передвигаться большую часть года на велосипедах, удобно и безопасно. Наше видение — это правовое государство, которое оставит в наследие будущим поколениям чистую жизненную среду!

Наше видение будущего — это безопасная и мирная Эстония. Мы не хотим конфликтов, войны и жизни со страхом перед войной. Мы хотим мира как на родине, так и в Европе, и во всем мире. Во имя этого мы напряженно работаем как у себя, так и во всех международных организациях. Мы предпочитаем бесконечные переговоры оружию. Естественно, что при этом мы готовы защищать себя и союзников, если возникнет необходимость. Поэтому и в будущем мы будем вкладывать не менее 2% от ВВП в государственную оборону. Это надполитический консенсус, который наше правительство еще укрепило.

Наше видение будущего — это Эстония, нашедшая ответ на вопрос, как правильно облагать налогами цифровую экономику 21-го века. Так, чтобы тем, кто нуждается в помощи, были обеспечены социальные услуги и пособия, но у налогоплательщиков, вносящих свою лепту в бюджет, была уверенность, что ожидаемый от них вклад справедлив и попадет в правильное место.

Наше видение — это справедливое государство, заботящееся обо всех своих людях! Государство, которое хочет и умеет помогать нуждающимся намного лучше, чем сегодня. Наше государство — малочисленное, зачастую мы знаем многих лично. Мы должны так умно преобразовать свою социальную систему, чтобы она оказывала помощь человеку там, где он нуждается, эффективно и быстро. А не тратить время и деньги на бесполезную бюрократию.

Наше видение будущего — это Эстония, в которой политическая культура находится на значительно более высоком уровне. Где политик, подстрекающий к применению насилия, издевающийся или унижающий своих оппонентов, ведущий себя хамски и невежливо, отправляется своими же коллегами или обществом на скамью штрафников. Это же относится и к тем, кто приходит в политику с нечестными намерениями. В Центристской партии Эстонии царит нулевая толерантность к коррупции.

Наше видение — это Эстония с сильной культурой. Развитие эстонской литературы и поэзии, изобразительного искусства, кино и других искусств, обогащающих нашу культурную жизнь, имеет важное значение. Новое здание Эстонской художественной академии в Пыхья-Таллинне хорошо видно из окон дом Стенбока. В то же время я не считаю правильным этот частокол, который пришлось преодолевать энергичному коллективу академии и студентам. Государство должно поступать по справедливости и в отношении своих вузов, потому что их вклад в общество неоценим.

Мы творчески строим умнеющую экономику, в которой основной является работа ума. Эстонский язык живет в сердце нашей культуры, каждый удар которого отзывается эхом не только в эстонской, но и в мировой культуре через наших композиторов, музыкантов, а также рэперов или танцоров.

Эстонский язык настолько силен, что осознает, что Эстония всегда была и навсегда останется государством, в котором живут носители других культур и языков. Каждый имеет право быть частью как культуры Эстонии, так и своей семейной и наследственной культуры, чувствовать себя свободным и равноправным в свободной стране.

Дорогие единомышленники!

Мы не желаем украшать концепцию видения Центристской партии пустыми лозунгами. Наша цель ясна — построить государство, справедливое ко всем. Всех уважающую, равноправную и справедливую Эстонию. Я прошу всех вас, находящихся в зале или слушающих нас дома, — станьте вместе с нами на этот путь. Мы ждем всех, кто желает приложить руки и вместе со всеми нами внести свой вклад.

Конечно, я не обещаю, что всегда будет легко. Мы живем в местах, где погода зачастую плохая, а история — сложная. Но верьте мне, если каждая женщина и каждый мужчина засучит рукава, то мы способны достичь и сделать все, что угодно. Ни одна мечта не будет слишком велика.

Каждый из вас находится в моей команде. Точно так, как я являюсь премьер-министром для каждого человека в Эстонии. Давайте вместе работать, пока мы не сможем гордо сказать, что Эстония — государство, справедливое для всех!

Центристская партия Эстонии должна выиграть выборы, чтобы исключить создание Партией реформ и консерваторами крайне правого правительства. Это не послужило бы интересам справедливой Эстонии и большинства жителей Эстонии. Справедливое государство уважает всех своих людей, а не противопоставляет цинично общины во имя получения голосов на выборах. Наш лозунг простой и ясный: все 1, 3 миллиона человек — это наши люди. Центристская партия никого не бросает!

Уважаемые соратники!

В эстонской политике нет силы, которая могла бы предотвратить нашу победу на выборах, если мы сами не дадим такой возможности. Не будем возноситься, видя высокие рейтинги. Давайте сделаем правильный выбор и примем справедливые решения. Избежим ошибок и не поведемся на провокации конкурентов.

Нас ждет тяжелая и напряженная избирательная кампания, но мы знаем, что всегда сможем положиться друг на друга. В успех Центристской партии ежедневно вносят вклад сотни и тысячи людей. В этом и есть наша сила. У нас большая, энергичная, трудолюбивая и дружная команда. Мы больше всех встречаемся с людьми, общаемся, слушаем и делимся своими взглядами. Мы — народная партия!

Благодарю каждого из почти 15 000 членов Центристской партии и более 150 000 людей, поддерживающих ее, за внесенный вклад, и выражаю заранее признание за дальнейшую преданность нашему делу. Благодарю за то, что вы поверили в меня, и что вы со мной.

Я готов посвятить каждый миг, час, день, неделю тому, чтобы в Эстонии все было хорошо, и чтобы Центристская партия выиграла выборы после 16-летнего перерыва. Я верю в это, мы сможем это, мы сделаем это все вместе.

Да здравствует Эстония!

Да здравствует Центристская партия!