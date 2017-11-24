Ратас: на саммите Восточного партнерства было принято 20 целей, которые необходимо достичь к 2020 году

На состоявшемся сегодня в Брюсселе саммите Восточного партнерства руководители Европейского Союза и стран — участниц программы приняли совместное заявление, которое содержит 20 конкретных целей, направленных на укрепление экономики, окружающей среды и вовлеченности, демократического управления и общества стран Восточного партнерства к 2020 году, значится в пресс-релизе.

”В лице Восточного партнерства мы, несомненно, имеем дело с историей успеха, сфокусированной на главной цели политики соседства Европейского Союза — ощутимом и видимом улучшении уровня жизни населения в сотрудничестве с государствами Восточного партнерства и в соответствии с их пожеланиями. Европейский Союз отмечает стремление этих стран стать частью Европы и вести более тесное сотрудничество и даёт этому высокую оценку”, — сказал премьер-министр Ратас и добавил, что соседство с более состоятельными и стабильными государствами повышает также благополучие и безопасность населения Европы.

”Гармонизированная и более низкая плата за роуминг в мобильных сетях между восточными партнерами, пилотный проект цифрового транспортного коридора, соединяющего Балтийское и Черное море, создание полицейских подразделений по борьбе с киберпреступностью, снижение числа смертельных случаев на дорогах, участие более чем 80 000 представителей молодежи и специалистов по работе с молодежью из стран-партнеров в программе Erasmus+”, — премьер-министр привел несколько примеров того, что Европейский Союз и страны Восточного партнерства планируют претворить в жизнь в течение следующих трех лет.

С 2009 года, когда была инициирована программа Восточного партнерства, Европейский Союз оказал поддержку Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине на общую сумму 5,4 миллиарда евро.

В рамках программы Восточного партнерства было создано свыше 10 000 новых рабочих мест, и пособия получили приблизительно 100 000 предприятий. Европейский Союз внес свой вклад, к примеру, в модернизацию железнодорожного сообщения между Украиной и Молдовой, по улицам Грузии передвигается более 150 энергоэффективных автобусов, а в Беларуси построено 6 лабораторий энергоэффективности. Европейский Союз вложил 15 миллионов евро в развитие науки в сфере дигитализации и образование, оказав поддержку более чем 2 миллионам студентов. Кроме того, с 2 014 года Европейский Союз поддержал развитие профессиональных навыков и выход на рынок труда молодежи 75 миллиопнами евро.

”Мы должны продолжать с таким же или более высоким уровнем амбиций. Мы должны совместными усилиями продолжать работу по трем общим ключевым направлениям: улучшение стратегической коммуникации, укрепление государства и общества и синхронизация сотрудничества с учетом пожеланий каждой из стран-партнеров. У стран, успешно проводящих реформы, должно существовать больше возможностей для сотрудничества с Европейским Союзом”, — подтвердил Ратас.

По словам премьер-министра, следует продолжать вести разъяснительную работу среди населения как самого Европейского Союза, так и стран Восточного партнерства, что и по какой причине Европейский Союз делает для улучшения уровня жизни.

Восточное партнерство, или сотрудничество Европейского союза с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой, Украиной и Беларусью, является одной из приоритетных тем председательства Эстонии в Европейском союзе.