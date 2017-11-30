Ратас на саммите Европейского и Африканского союзов: мы должны инвестировать в привлекательные для молодежи отрасли экономики

”Наша молодежь заслуживает поддержки правительства, чтобы ее жизнь была лучше. Крайне важно поддерживать инвестиции в цифровую экономику и другие отрасли, которые привлекают молодежь и обеспечивают ее рабочими местами. Больше всего возможностей для этого предлагает частное предпринимательство, в первую очередь малый и средний бизнес. Важно найти возможности для создания подобных предприятий как в Африке, так и в Европе”, — отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вступительном слове к дискуссии европейских и африканских лидеров о том, как обеспечить молодое поколение рабочими местами.

”Цифровая экономика обеспечивает новые перспективы экономического роста. Если молодежь увидит, что на родине у нее есть возможности для развития, участия в жизни общества, карьеры и безопасного создания семьи, то поток стремящихся в Европу в поисках лучшей жизни уменьшится”, — сказал Ратас. Он добавил также, что инвестиции должны затрагивать и школу, где уже на начальном этапе для девочек и мальчиков нужно создавать равные возможности получения образования.

По словам премьер-министра Эстонии, Африка все больше вкладывает в рост экономики и инновации, но эти усилия приносят плоды только тогда, когда царят мир и стабильность. ”Африка является очень важным соседом для Европы. Все, что случается в Африке, влияет на Европу, и наоборот. План Африканского союза установить в Африке мир к 2020 году — это, конечно, важный шаг в направлении мира, стабильности и примирения”, — сказал Ратас.

По его оценке, сегодняшний пятый саммит ЕС — АС дает ценную возможность для обновления и укрепления партнерства двух континентов. В саммите участвуют главы 83 государств Европы и Африки, руководители институтов Европейского и Африканского союзов, некоммерческие объединения и предприниматели.

По словам премьер-министра, впереди сложные переговоры о миграции и безопасности. ”С одной стороны нужно препятствовать незаконной миграции в Европу и безопасно возвращать домой незаконно проникших в Европу людей. С другой — необходимо создавать законные пути миграции и принимать нуждающихся в защите людей. Европа не должна никого оставлять в беде, но мы можем разрешить проблему только вместе со странами, откуда сегодня уезжают люди, сказал Ратас.

Во время саммита премьер-министр Эстонии встретится с рядом африканских лидеров. Сегодня в программе встречи с руководством Сейшельских Островов, Алжира, Республики Маврикий, Нигера, ЮАР и Замбии.