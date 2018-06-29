Ратас на саммите ЕС: Евросоюз должен нести большую ответственность за свою безопасность и более тесно сотрудничать с НАТО

По словам премьер-министра Ратаса, ЕС многое сделал в области обороны за последний год. В рамках проекта военной мобильности из сферы постоянного структурированного сотрудничества в области обороны государства взяли на себя первые обязательства. ”Кроме того, мы участвуем в возглавляемом Литвой проекте по созданию подразделений быстрого реагирования в сфере кибербезопасности и взаимопомощи”, — добавил премьер-министр. Интенсивное обсуждение сотрудничества в сфере обороны будет продолжено. Что касается Европейского оборонного фонда, то Ратас считает важным увеличить его финансирование в течение следующего бюджетного периода. Также в следующем многолетнем бюджете ЕС запланированы средства на поддержку военной мобильности.

В ходе обсуждения торговой политики руководители государств Европейского союза сосредоточились на таможенных пошлинах США на сталь и алюминий. По словам Ратаса, Эстония поддерживает подход Европейской комиссии в вопросе решения торговых проблем между ЕС и США и введение Европейским союзом с целью достижения баланса ответных пошлин на определенные категории экспортных товаров. ”Для нас важно поддерживать и защищать торговую систему, которая базируется на правилах. Несмотря на нынешнюю ситуацию, нужно продолжать диалог с США, чтобы решать общие проблемы и защищать общие интересы”, — сказал Ратас.

Также на саммите говорили о цифровом развитии, инновациях и налогообложении. ”Европе нужен широкий цифровой рынок, а также активно поддерживающая инновационную деятельность среда. В результате этого появятся новые услуги и конкурентоспособные в мировом масштабе наукоемкие и высокотехнологичные европейские предприятия. На саммите было решено помимо финансирующего науку Европейского исследовательского совета создать также Европейский совет по инновациям, который бы финансировал поиски практического применения научных достижений в различных сферах, от персональной медицины до искусственного интеллекта”, — пояснил Ратас.