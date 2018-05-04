Ратас на острове Пийрисаар: наша цель — чтобы в Эстонии везде жилось хорошо

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня остров Пийрисаар, где встретился с активными местными жителями и руководством местного самоуправления, сообщило коммуникационное бюро правительства.

Премьер-министр встретился с членами Тартуской волостной управы и волостного собрания, местного спасательного общества, департамента полиции и погранохраны, а также представителями местной общины. В ходе визита обсуждались вопросы транспортного сообщения между материком и островом, а также ситуация с доступностью помощи спасателей, вопросы рыболовства и проблемы, касающиеся сбора и утилизации отходов. Премьер-министр посетил деревни на острове Пийрисаар, порт, спасательное депо, местный музей и магазин.

По словам Ратаса, проблемы людей, проживающих на небольших остовах, ему близки, и он очень признателен островитянам за оказанное гостеприимство. ”Жизнеспособность сообщества на острове Пийрисаар важна не меньше, чем в любом другом уголке Эстонии”, — сказал он и подтвердил свое стремление продолжать политику, способствующую развитию сильного и сбалансированного общества. ”Наша цель — чтобы в Эстонии везде жилось хорошо: как в городах, так и в сельской местности”, — подчеркнул Ратас.