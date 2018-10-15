15.10.2018, 11:00

Ратас на оборонных курсах: Эстонию сегодня считает безопасным государством 94% населения

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rus.delfi.ee
EST 40
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас, заявил в воскресенье в Рооста на открытии XXXIX высших курсов по национальной обороне и безопасности, что для обеспечения безопасности следует прилагать усилия как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

Эстонию сегодня считает безопасным государством 94% населения, что является признанием многолетней работы многих людей, и, конечно, учреждений, отвечающих за внутреннюю безопасность”, — сказал премьер-министр. Ратас подчеркнул, что для того, чтобы жители Эстонии и в дальнейшем чувствовали себя уверенно, необходимо гарантировать полицейским и спасателям достойную зарплату. В проекте бюджета на 2019 год предусмотрено 12,9 миллиона на повышение зарплат в Департаме нте полиции и погранохраны и 7,9 миллиона на повышение зарплат в сфере Спасательного департамента.

На международном уровне важно как вносить свою лепту в работу НАТО, Европейского союза и ООН, так и развивать двустороннее сотрудничество с другими государствами. ”Для того, чтобы защищаться от глобальной угрозы и поддержать своих надежных союзников, Великобританию и Францию, летом мы увеличили свое участие в операциях как в Мали, так и в Афганистане”, — сказал Ратас. По его словам, работая в регионе Сахеля, мы помогаем восстанавливать там стабильность и безопасность, чтобы не позволять распространяться терроризму.

Высшие оборонные курсы проводятся в Эстонии с ноября 1999 года. Их целью является дать слушателям представление о политике государства в сфере обороны и безопасности, а также о внешней политике и концепции тотальной государственной обороны, чтобы улучшить сотрудничество разных общественных групп в интересах обороны и повысить общественную солидарность. В курсах принимают участие лидеры общественного мнения, политики, предприниматели, государственные чиновники, военные, журналисты и так далее.

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