Ратас на оборонных курсах: Эстонию сегодня считает безопасным государством 94% населения

На международном уровне важно как вносить свою лепту в работу НАТО, Европейского союза и ООН, так и развивать двустороннее сотрудничество с другими государствами. ”Для того, чтобы защищаться от глобальной угрозы и поддержать своих надежных союзников, Великобританию и Францию, летом мы увеличили свое участие в операциях как в Мали, так и в Афганистане”, — сказал Ратас. По его словам, работая в регионе Сахеля, мы помогаем восстанавливать там стабильность и безопасность, чтобы не позволять распространяться терроризму.

Высшие оборонные курсы проводятся в Эстонии с ноября 1999 года. Их целью является дать слушателям представление о политике государства в сфере обороны и безопасности, а также о внешней политике и концепции тотальной государственной обороны, чтобы улучшить сотрудничество разных общественных групп в интересах обороны и повысить общественную солидарность. В курсах принимают участие лидеры общественного мнения, политики, предприниматели, государственные чиновники, военные, журналисты и так далее.