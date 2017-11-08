Ратас на международной конференции: тестируйте новые технологии в Эстонии и вместе с Эстонией

Премьер-министр Юри Ратас сегодня на Веб-саммите — одной из крупнейших мировых конференций в сфере технологий — призвал крупных предпринимателей, стартапы и инвесторов взглянуть на Эстонию, как на идеальную среду для реализации новых идей, сообщило коммуникационное бюро правительства.

”Умная и прогрессивная Эстония с радостью тестирует новые идеи и технологии. Мы готовы предоставить вам гибкую юридическую среду и развитую технологическую экосистему. Вместе мы можем построить цифровое общество нового поколения”, — сказал премьер-министр передовым деятелям мира технологий на конференции Веб-саммит.

По словам премьер-министра, в Эстонии сейчас на прицеле находится разработка тестирующей среды для технологий будущего в двух сферах: искусственный интеллект и беспилотные транспортные средства. С марта этого года в Эстонии законодательно разрешено тестировать беспилотные автомобили на всех дорогах государственного и местного значения.

”Беспилотные автомобили — это как роботы на колесах, т. е. искусственный интеллект. Это означает, что весной мы на шаг приблизились к созданию законодательной базы для искусственного интеллекта. В то же время группа экспертов, созванная Государственной канцелярией, поняла, что дорожное движение — это только вершина айсберга, если мы говорим о сферах применения искусственного интеллекта. В будущем он затронет большинство сфер, поэтому мы инициировали на более широком уровне создание правового пространства, подходящего для применений искусственного интеллекта”, — пояснил Ратас.

”С помощью искусственного интеллекта, применяемого, например, в беспилотных автомобилях, можно создать новые более эффективные и удобные услуги, в частности помочь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата или особыми потребностями активнее участвовать в общественной жизни. Работающие люди, которые изо дня в день проводят в дороге часы, могли бы экономить ценное время. Для предпринимателей открывались бы новые рынки и возможности”, — добавил премьер-министр.

Помимо прочего премьер-министр обсудил с представителями таких компаний, как исследовательский институт Toyota/Toyota AI Ventures, Sentient Technology и Seguru, каким образом в Эстонии можно было бы проводить тестирование беспилотных автомобилей и развивать искусственный интеллект.

На встрече с президентом Интерпола Мэном Хунвэйем речь шла о совместимости различных инфосистем в сфере внутренней безопасности, а также об обеспечении кибербезопасности, что является приоритетной темой во время председательства Эстонии в Совете Европы. Также на встрече обсуждалось сотрудничество правительств и институтов правовой защиты в борьбе с такими современными угрозами, как терроризм, киберугрозы и гибридные угрозы.

”Цифровое общество можно создать лишь тогда, когда люди доверяют цифровым услугам, данные поставлены на службу людям, их использование под контролем. Поэтому кибербезопасность и киберзащита должны идти рука об руку с развитием технологий. Процесс ликвидации угрозы взрома ID-карты, являющейся краеугольным камнем цифрового общества Эстонии, еще до возможного злоупотребления особенно хорошо демонстрирует, что способствующая развитию инновация и располагающая к консерватизму осторожность идут рука об руку”, — отметил Ратас.

Премьер-министр Ратас в рамках Веб-саммита встретился также с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом и главой Центра мира и инноваций Переса Шеми Пересом, а также с принимавшими участие в конференции представителями эстонских предприятий PipeDrive и Protect-ID.

Полная версия речи премьер-министра:

Дамы и господа!

Сегодня я хочу поговорить об Э-стонии: что мы под этим понимаем, какие плюсы за этим стоят и каковы наши планы на будущее.

В настоящее время я являюсь премьер-министром Эстонии, но, надеюсь, вы простите меня, если время от времени я буду говорить с позиции обычного гражданина и рассказывать о своем личном опыте общения с электронным государством. Хотя на самом деле я пользовался лишь небольшой частью из примерно двух тысяч электронных услуг, которые были созданы в Эстонии публичным и частным сектором.

Э-правительство

Цифровые решения Э-стонии значительно облегчают нашу жизнь и позволяют работать намного эффективнее. Это касается как рядовых граждан, так и компаний, и самого государства. Они позволяют нам экономить до 2% ВВП в год. Как премьер-министр, я ежедневно ставлю цифровую подпись под десятками документов, используя для этого мой мобильный ID в моем телефоне. Заседания нашего правительства полностью освобождены от бумажного делопроизводства.

История дигитализации Эстонии началась в середине 90-х, когда появились первые интернет-банки. В начале 2000-х мы запустили электронное правительство, которое с тех пор постоянно развивается. Мы наработали 20-летний опыт развития электронного государственного управления и охотно делимся нашим опытом с другими странами. Делиться нашими ноу-хау и учиться у других – в этом тоже один из ключевых моментов нашего успеха.

Еще одним ключевым моментом является доверие. Технология может помогать завоевывать доверие. Например, лог-файлы ключевых информационных систем эстонского государственного аппарата поддерживаются системой блокчейн с 2012 года. Если смотреть на вопрос с позиции рядового гражданина, это означает, что каждый человек может посмотреть, кто интересовался его электронной идентичностью – мы включили такую опцию в наши цифровые системы, например, в электронную медицинскую карту. Прозрачность – это окно в мир, где меньше коррупции и больше доверия.

Ёлка

А вот теперь позвольте мне вернуться к роли рядового гражданина и привести вам несколько наглядных примеров. Скоро Рождество, сотни миллионов людей по всему миру готовятся к праздникам. Это один из моих самых любимых праздников. Моя семья традиционно приносит рождественскую елку из леса. Эстония одна из самых богатых лесом стран, примерно половина нашей территории покрыта лесами. Примерно 40% этих лесов принадлежит государству. Каждый житель Эстонии может выбрать себе рождественскую ель в государственном лесу. Приложение мобильного позиционирования позволяет определить, находитесь ли вы в государственном лесу. Найдя подходящее дерево, человек должен осуществить мобильный платеж, после чего немедленно прямо там на месте получает разрешение срубить елку.

E-kool (Электронная школьная система)

Как родитель я также часто пользуюсь системой E-kool, которая объединяет детей, родителей, школы и органы надзора в единую образовательную систему. E-kool cообщает мне об успехах и трудностях, которые возникают у моих детей в школе.

Кибербезопасность

Многие утверждают, что дигитализация – это Ящик Пандоры, который таит в себе такие бедствия, которые и не снились поколению наших родителей.

Мы полностью согласны с тем, что к кибербезопасности нужно подходить со всей ответственностью. В Эстонии в среднем каждую секунду случается какая-то кибератака. Государство должно заботиться о безопасности киберпространства так же тщательно, как мы обеспечиваем безопасность на наших улицах. Наши люди должны чувствовать себя в одинаковой безопасности как онлайн, так и оффлайн.

В последние два месяца Эстонии пришлось иметь дело с потенциальной угрозой взлома части ее ID-карт, которые широко используются для доступа к цифровым услугам как публичного, так и частного сектора. Наши эксперты проделали огромную работу, в том числе сверхурочно, чтобы свести к минимуму возможный негативный эффект, и разработали инновационное решение для обновления системы. В настоящее время наши пользователи обновляют сертификаты своих ID-карт – онлайн.

Но ни на секунду мы не допустили и мысли о том, что из-за данной проблемы мы должны вернуться в доцифровую эпоху. Раз уж мы так продвинулись в направлении дигитализации, Эстония должны сделать все возможное, чтобы найти пути обеспечения нашей безопасности онлайн. С помощью технологий это можно и нужно сделать.

И пальцем не пошевелив

Попытаюсь заглянуть в будущее и скажу пару слов о новом поколении проактивных электронных услуг, которые мы в настоящее время разрабатываем в Эстонии. Это следующий шаг к миру, в котором для получения государственных услуг вам нужно прилагать минимум усилий. Например, если вам положено детское пособие, вам не нужно о нем ходатайствовать. Государственная информационная система автоматически определит, что вам положено пособие, и эти деньги окажутся у вас на счету.

Если смотреть на этот вопрос с перспектив бизнеса, то в 2018 году мы запустим новый сервис, называющийся “Reporting 3.0”, который позволит небольшим и средним предприятиям полностью автоматизировать процесс подачи налоговых деклараций.

Э-резиденты

Мы также открыли доступ к нашим электронным услугам для остального мира и хотим двигаться дальше в этом направлении. Система э-резидентов позволяет каждому человеку в мире вести свой бизнес онлайн. Я приглашаю вас присоединиться к нации э-резидентов: управляйте своей компанией в Европейском союзе с любого расстояния и подписывайте документы цифровой подписью!

Сегодня чисто э-резидентов уже перевалило за 25 000, они представляют 150 стран мира. Они основали в Эстонии более 2100 новых фирм. Да, в мировом масштабе эти цифры пока достаточно малы, но мы только что встали на путь э-резидентства. Уже сейчас каждую неделю у нас прибавляется больше э-резидентов, чем рождается детей – мы быстрее растем в цифровом мире, как экономика и как нация.

Кратт

Мировой фольклор изобилует мифологическими существами, вроде драконов и змеев, который охраняют сокровища.

В эстонском фольклоре существо, которое имеет дело с сокровищами, зовется Краттом. Вы можете видеть его на экране. Это изображение взято из фильма «Ноябрь», который был отобран в число претендентов на Оскар как лучший фильм на иностранном языке.

Кратт – это своего рода живое привидение с физическим телом, которое составлено из всякой дребедени. Оно ворует сокровища и приносит их хозяину. Зерно, инструменты, деньги и драгоценности – вот типичные примеры того, что ценилось, как сокровище, в стародавние времена. Кратт не создает клады сам, он, так сказать, занимается их перераспределением. Но для нас более важно то, что Кратт отражает стремление людей жить более эффективно – и сегодня им в этом очень помогает цифровой мир.

Наши предки приказывали Кратту воровать. Современная версия Кратта позволяет еще и создавать сокровища. Сегодня роль Кратта исполняют технологии и искусственный интеллект.

И кстати, мы пришли к выводу, что Кратту, то есть искусственному интеллекту стоило бы присвоить отдельный юридический статус, поскольку это не физическое и не юридическое лицо. В настоящее время мы заняты разработкой юридических рамок и подходим к этому процессу очень ответственно.

Эсто-рические возможности

И в заключение позвольте мне сказать несколько слов о Европе, особенно с учетом того, что Эстония является в настоящее время председателем ЕС. 29 сентября я имел честь принимать в Таллинне глав государств и правительств стран Европейского союза. Мы работали над картиной цифрового будущего. Наши дебаты были горячими и плодотворными. Для нас важно, чтобы Европа стала единым цифровым рынком, в котором электронные услуги и данные могли бы свободно двигаться через государственные границы. Европа должна единым фронтом выступать против угроз в сфере кибербезопасности, и мы должны создать среду, в которой цифровые решения и экономика данных поддерживали бы инновации и экономический рост.

Позвольте мне закончить мое выступление обращением ко всем собравшимся здесь инноваторам. Приходите со своими новыми идеями и технологиями к нам в Эстонию, стройте их у нас и вместе с нами. Мы готовы предоставить вам полигон размером со страну для тестирования ваших технических решений, гибкую юридическую среду и развитую технологическую экосистему. Вместе мы можем стать первопроходцами на пути строительства новых этапов цифрового общества.

Спасибо за внимание!