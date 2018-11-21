21.11.2018, 19:10

Ратас на конференции о государственной реформе: государство нуждается в постоянном анализе

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rus.delfi.ee
EST
ETTEVÕTTLUSAUHINNAD 2018
Peaminister Jüri RatasFoto: Kristjan Lepp

Премьер-министр Юри Ратас выразил сегодня признание Фонду государственных реформ за созданный пакет реформ и заверил, что государство в связи со своими задачами и действиями нуждается в постоянном анализе.

По словам Ратаса, предложения, которые Фонд государственных реформ передает на сегодняшней конференции, представлены обдуманно и взвешенно. ”Их целью явно не является предложение единственно правильного решения, а скорее направление дискуссии и обращение внимания на проблемные места. Обмен мыслями — это именно то, в ходе чего взвешивается настоящая ценность предложений и выясняется правильное решение”, — сказал он на конференции.

По его словам, многие предложения фонда исходят из оценки, что стареющее и сокращающееся население Эстонии на протяжении длительного времени больше не сможет материально содержать такую дорогую страну. ”Я убежден, что концепция государственной реформы и предложения должны быть направлены на изменение этой тенденции, а не только на ее адаптацию”, — поделился Ратас.

Например, по мнению премьер-министра, государственный бюджет нуждается в более тщательной ревизии, в ходе которой будут критически пересмотрены все источники доходов и расходов. ”Мы должны будем совместно определить те сферы, которые больше всего нуждаются в дополнительных финансах и помощи. Тщательный ”рентгеновский снимок” бюджета покажет, где по старой привычке были накоплены деньги, которые в другом месте нужны в более срочном порядке, и каким образом можно более эффективно использовать наши общие средства”, — рассказал Ратас .

Он подтвердил, что государство нуждается в постоянном анализе, который укажет на места, в которых дублируются, исчерпывают свои цели или выполняют замещающую деятельность. ”Кроме того, мы должны увидеть, в каких услугах от государства люди нуждаются на самом деле, и какие из них может в лучшей степени оказать частный сектор”, — сказал он.

Одним из наиболее важных вызовов Ратас назвал решение проблемы с народонаселением и повышение числа жителей Эстонии, чего касаются и многие предложения государственной реформы. Кроме того, он выразил поддержку отраженной в предложениях мысли, что местные самоуправления должны быть достойными партнерами своей страны.

Ратас выделил также одну из центральных идей государственной реформы, которой является разработка долгосрочной стратегии развития Эстонии. По его словам, правительство уже в марте начало составлять стратегию ”Эстония 2035”. ”Результатом проводимых дискуссий и анализов должно быть принято соглашение, согласно которому мы сможем сформировать свою страну таким образом, чтобы и в 2035 году Эстония была развитым самостоятельным обществом, в котором хорошо жить. Наша Эстонская Республика должна быть элитой, а не элитарным государством”, — сказал он.

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