Ратас на конференции о государственной реформе: государство нуждается в постоянном анализе

По словам Ратаса, предложения, которые Фонд государственных реформ передает на сегодняшней конференции, представлены обдуманно и взвешенно. ”Их целью явно не является предложение единственно правильного решения, а скорее направление дискуссии и обращение внимания на проблемные места. Обмен мыслями — это именно то, в ходе чего взвешивается настоящая ценность предложений и выясняется правильное решение”, — сказал он на конференции.

По его словам, многие предложения фонда исходят из оценки, что стареющее и сокращающееся население Эстонии на протяжении длительного времени больше не сможет материально содержать такую дорогую страну. ”Я убежден, что концепция государственной реформы и предложения должны быть направлены на изменение этой тенденции, а не только на ее адаптацию”, — поделился Ратас.

Например, по мнению премьер-министра, государственный бюджет нуждается в более тщательной ревизии, в ходе которой будут критически пересмотрены все источники доходов и расходов. ”Мы должны будем совместно определить те сферы, которые больше всего нуждаются в дополнительных финансах и помощи. Тщательный ”рентгеновский снимок” бюджета покажет, где по старой привычке были накоплены деньги, которые в другом месте нужны в более срочном порядке, и каким образом можно более эффективно использовать наши общие средства”, — рассказал Ратас .

Он подтвердил, что государство нуждается в постоянном анализе, который укажет на места, в которых дублируются, исчерпывают свои цели или выполняют замещающую деятельность. ”Кроме того, мы должны увидеть, в каких услугах от государства люди нуждаются на самом деле, и какие из них может в лучшей степени оказать частный сектор”, — сказал он.