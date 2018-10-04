Ратас на конференции Äriplaan: Эстония имеет отличные предпосылки для быстрого роста производительности



Премьер-министр отметил, что государство обязано обеспечить простую, справедливую и свободную от бюрократии деловую среду. ”В конкурентной борьбе выживают только самые лучшие бизнес-модели, более инновационные и создающие более высокие ценности компании. Государство должно гарантировать, чтобы деловая и коммерческая среда смогла бы поддерживать безболезненное функционирование этих процессов”, — сказал Ратас.

”Правительство считает важным налаживание простого и эффективного делового общения с государством. Именно поэтому мы продолжим развивать наше электронное правительство. Мы приняли решение инвестировать в течение последующих четырех лет 117 миллионов евро в информационные системы и оборудование, а также в удобство и безопасность использования электронных услуг”.

Премьер-министр подчеркнул, что наряду с ростом благосостояния не менее важно, как оно распределяется между населением Эстонии. ”Мы обладаем прочной базой — на основании теста международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) уровень учащихся основной школы в Эстонии занимает верхние строчки мирового рейтинга. И что самое главное, в нашей стране основное образование и уровень молодежи на редкость равны в мировом масштабе, т.е. мало зависят от учащегося и дохода его семьи. И точно также государство не может никого оставить во взрослом возрасте”.