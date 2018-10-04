Ратас на конференции Äriplaan: Эстония имеет отличные предпосылки для быстрого роста производительности

Предпосылки Эстонии для более быстрого роста производительности, а следовательно, и процветания, носят положительный характер, поскольку наши предприниматели молоды и динамичны, у сотрудников высокий уровень образования и потребность в изменениях, сказал сегодня премьер-министр Юри Ратас в своем докладе на экономической конференции Äriplaan 2019.
Премьер-министр отметил, что государство обязано обеспечить простую, справедливую и свободную от бюрократии деловую среду. ”В конкурентной борьбе выживают только самые лучшие бизнес-модели, более инновационные и создающие более высокие ценности компании. Государство должно гарантировать, чтобы деловая и коммерческая среда смогла бы поддерживать безболезненное функционирование этих процессов”, — сказал Ратас.
”Правительство считает важным налаживание простого и эффективного делового общения с государством. Именно поэтому мы продолжим развивать наше электронное правительство. Мы приняли решение инвестировать в течение последующих четырех лет 117 миллионов евро в информационные системы и оборудование, а также в удобство и безопасность использования электронных услуг”.
Премьер-министр подчеркнул, что наряду с ростом благосостояния не менее важно, как оно распределяется между населением Эстонии. ”Мы обладаем прочной базой — на основании теста международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) уровень учащихся основной школы в Эстонии занимает верхние строчки мирового рейтинга. И что самое главное, в нашей стране основное образование и уровень молодежи на редкость равны в мировом масштабе, т.е. мало зависят от учащегося и дохода его семьи. И точно также государство не может никого оставить во взрослом возрасте”.
По словам Юри Ратаса, т. н. бизнес-план Эстонии — это более последовательное, более образованное, здоровое и благополучное общество. ”Я согласен с идеей манифеста работодателей о том, что в основе всего должен стоять человек. После финансового кризиса в развитых странах увеличилось неравенство в доходах, однако Эстония, в хорошем смысле этого слова, плывет против течения — у нас неравенство в зарплатах уменьшилось”.
”Снижению неравенства в еще большей степени способствует проведенная в этом году налоговая реформа. При этом, принимая решения, нам следует учитывать и тех людей, кто не занят на рынке труда. Успешное государство должно обеспечить своим жителям чувство безопасности как в преклонные годы, так и в случае болезней”, — сказал премьер-министр.