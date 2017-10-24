Ратас на Европейской молодежной конференции: очень важно, чтобы молодежь была в центре развития Европейского союза

”На саммите в Братиславе в прошлом году лидеры Европейского союза единодушно поставили своей целью предложить молодежи более широкие возможности, бороться с безработицей в среде молодого поколения и сделать более эффективными предназначенные для него программы. Мы должны постоянно фокусировать внимание на важных для молодежи проектах, чтобы они занимали важное место в стратегических документах ЕС и его многолетних финансовых планах”, — заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на открытии проходящей в центре Kultuurikatel Европейской молодежной конференции.

В рамках четырехдневного мероприятия в Таллинн прибыло более 260 молодых людей из стран ЕС и государств-партнеров, а также лиц, ответственных за формирование различных политик Европейского союза, и специалистов по молодежной работе. Им предстоит обсудить важные для молодого поколения темы и злободневные проблемы, а также принять участие в разработке новой европейской молодежной стратегии.

В качестве положительного примера уже налаженного сотрудничества премьер-министр Ратас привел программу ”Эразм”, которая в этом году отмечает свое 30-летие, а также Программу трудоустройства молодежи, которая помогает молодым людям, оставшимся без работы или прервавшим учебу, с трудоустройством, поиском возможностей продолжить образование или иным образом активно принимать участие в жизни общества.

Одним из приоритетов председательства Эстонии в ЕС в том, что касается молодого поколения, являются инновации в сфере молодежной работы — данная тема напрямую связана и с дигитализацией общества в более широком плане, — а также участие молодежи в формировании политики Европейского союза и волонтерской работе. ”Эстонская молодежь каждый день использует цифровые услуги, будь то электронная идентификация личности, электронное голосование, программа электронной школы или что-то еще в том же духе. Молодежные центры используют цифровые решения для того, чтобы иметь представление, насколько активно подростки участвуют в том или ином начинании центра. И это только отдельные примеры. На подходе новые инновационные проекты, которые позволят активнее вовлекать молодежь и молодежных работников в обучение и общественную активность. А это, в свою очередь, очень важно для развития Европейского союза и входящих в него стран”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, очень важна также молодежная волонтерская деятельность. В декабре 2016 года Европейская комиссия выступила с идеей создания Европейского корпуса солидарности, который помогает людям в возрасте от 18 до 30 лет участвовать в способствующих общественной солидарности волонтерских проектах на родине и за рубежом. Эстония во время своего председательства в ЕС надеется добиться соглашения по содержанию правовой основы данного проекта, чтобы в 2018 году Корпус солидарности заработал в полную силу.