25.06.2018, 22:00

Ратас на авиабазе в Эмари: военное сотрудничество с Францией активно развивается

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rus.delfi.ee
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Ратас на авиабазе в Эмари: военное сотрудничество с Францией активно развивается
Фото: Юрген Рандма/Коммуникационное бюро правительства

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поприветствовал сегодня французское подразделение, впервые приступившее к осуществлению наблюдения за воздушным пространством стран Балтии с авиабазы в Эмари, а также встретился с экипажами британских многофункциональных вертолетов Lynx Wildcat AH1 и покидающими Эстонию членами военно-воздушного подразделения Национальной гвардии США, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, он очень рад тому, что может встретиться с базирующимися в Эмари представителями французских ВВС в тот день, когда Эстония подписывает протокол о намерениях французской оборонной инициативы для Европы, что еще более укрепит наше сотрудничество. ”Эcтонию и Францию связывает очень тесное сотрудничество в сфере обороны, как двустороннее, так и в более широком формате, а также в рамках НАТО. Эстония благодарна союзникам, чье присутствие укрепляет как нашу безопасность, так и безопасность всего Балтийского региона, и, в свою очередь, вносит заметный вклад в обеспечение международной стабильности”, — сказал Ратас и привел в пример тот факт, что эстонский контингент в размере до 50 военнослужащих вот-вот присоединится к французской операции ”Бархан” в Мали.

Юри Ратас и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас получили обзор того, как французские боевые самолеты Mirage 2000-5 патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Франция приняла воздушное наблюдение, осуществляемое с авиабазы в Эмари, у итальянцев.

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Кроме того, премьер-министру показали британские вертолеты, участвовавшие в крупных учениях Siil 2018, а также рассказали о том, как ВВС Национальной гвардии США проводили тренирочные полеты в Эстонии. Подразделение национальной гвардии с истребителями F-16 базировалось в Эмари в рамках международных учений Sabre Strike.

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