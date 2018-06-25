Ратас на авиабазе в Эмари: военное сотрудничество с Францией активно развивается

По словам премьер-министра, он очень рад тому, что может встретиться с базирующимися в Эмари представителями французских ВВС в тот день, когда Эстония подписывает протокол о намерениях французской оборонной инициативы для Европы, что еще более укрепит наше сотрудничество. ”Эcтонию и Францию связывает очень тесное сотрудничество в сфере обороны, как двустороннее, так и в более широком формате, а также в рамках НАТО. Эстония благодарна союзникам, чье присутствие укрепляет как нашу безопасность, так и безопасность всего Балтийского региона, и, в свою очередь, вносит заметный вклад в обеспечение международной стабильности”, — сказал Ратас и привел в пример тот факт, что эстонский контингент в размере до 50 военнослужащих вот-вот присоединится к французской операции ”Бархан” в Мали.

Юри Ратас и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас получили обзор того, как французские боевые самолеты Mirage 2000-5 патрулируют воздушное пространство стран Балтии. Франция приняла воздушное наблюдение, осуществляемое с авиабазы в Эмари, у итальянцев.

Кроме того, премьер-министру показали британские вертолеты, участвовавшие в крупных учениях Siil 2018, а также рассказали о том, как ВВС Национальной гвардии США проводили тренирочные полеты в Эстонии. Подразделение национальной гвардии с истребителями F-16 базировалось в Эмари в рамках международных учений Sabre Strike.