23.06.2018, 16:30

Ратас: мы все несем ответственность за сохранение и развитие свободной Эстонии

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rus.delfi.ee
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Ратас: мы все несем ответственность за сохранение и развитие свободной Эстонии
Foto: Priit Simson

Залогом безопасности Эстонии является, в первую очередь, самоотверженная и целенаправленная работа ее жителей, а также, как и во времена Освободительной войны, наших друзей и союзников, сказал премьер-министр Юри Ратас сегодня утром на Военном кладбище, возлагая венок к памятнику павшим в Освободительной войне, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, жители Эстонии на протяжении последнего века повидали разные времена, но мы никогда не забудем тех мужчин и женщин, которые выступили на защиту своей родины от многократно более крупного противника.

„Сегодня здесь, в Таллинне, а также во многих местах по всей Эстонии мы вспоминаем тех, без чьей борьбы и усилий мы не жили бы сегодня в свободной Эстонии. Отданные жизни и пережитые испытания напоминают нам о той ответственности, которую мы все несём за сохранение и развитие свободной Эстонии”, — сказал премьер-министр.

Говоря о безопасности Эстонии в наши дни, Ратас подчеркнул, что она базируется на высокой готовности жителей Эстонии защищать свою страну, а кроме того на профессионализме Сил обороны, Кайтселийта, полиции и погранохраны, а также спасателей.

Ратас отметил, что сто лет назад многие страны внесли важный вклад в сохранение нашей независимости, и сегодня присутствие союзников не менее важно. ”Готовность стоять с нами плечом к плечу не вызывает сомнений, и это знак единства и солидарности союзников”, — добавил он.

Премьер-министр отметил, что и Эстония вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности. Ратас призвал в День Победы и Иванов день с благодарностью думать о тех, что защищает Эстонию как здесь, так и в других местах, вдали от родных и родины.

„Пусть свобода Эстонии будет вечной, пусть сегодня всю страну украшают сине-черно-белые флаги!” — заключил Ратас.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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