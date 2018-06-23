Ратас: мы все несем ответственность за сохранение и развитие свободной Эстонии

Залогом безопасности Эстонии является, в первую очередь, самоотверженная и целенаправленная работа ее жителей, а также, как и во времена Освободительной войны, наших друзей и союзников, сказал премьер-министр Юри Ратас сегодня утром на Военном кладбище, возлагая венок к памятнику павшим в Освободительной войне, сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра, жители Эстонии на протяжении последнего века повидали разные времена, но мы никогда не забудем тех мужчин и женщин, которые выступили на защиту своей родины от многократно более крупного противника.
„Сегодня здесь, в Таллинне, а также во многих местах по всей Эстонии мы вспоминаем тех, без чьей борьбы и усилий мы не жили бы сегодня в свободной Эстонии. Отданные жизни и пережитые испытания напоминают нам о той ответственности, которую мы все несём за сохранение и развитие свободной Эстонии”, — сказал премьер-министр.