Ратас: мы все несем ответственность за сохранение и развитие свободной Эстонии

Говоря о безопасности Эстонии в наши дни, Ратас подчеркнул, что она базируется на высокой готовности жителей Эстонии защищать свою страну, а кроме того на профессионализме Сил обороны, Кайтселийта, полиции и погранохраны, а также спасателей.

Ратас отметил, что сто лет назад многие страны внесли важный вклад в сохранение нашей независимости, и сегодня присутствие союзников не менее важно. ”Готовность стоять с нами плечом к плечу не вызывает сомнений, и это знак единства и солидарности союзников”, — добавил он.

Премьер-министр отметил, что и Эстония вносит весомый вклад в обеспечение международной безопасности. Ратас призвал в День Победы и Иванов день с благодарностью думать о тех, что защищает Эстонию как здесь, так и в других местах, вдали от родных и родины.

„Пусть свобода Эстонии будет вечной, пусть сегодня всю страну украшают сине-черно-белые флаги!” — заключил Ратас.